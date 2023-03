“Criei o meu próprio negócio sozinho e agora estão a querer tirar-nos o tapete”. O desabafo de João Bolou Vieira, fundador e presidente do Homing Group, chega num momento em que ainda não se conhece a versão final do diploma que o Governo vai apresentar para o alojamento local. A intenção inicial, pelo menos a ter em conta o documento que esteve em consulta pública até final da semana passada e que vai esta quinta-feira a Conselho de Ministros, é a de pôr fim a novos licenciamentos para este tipo de atividade exceto no espaço rural, além de assumir que a 31 de dezembro de 2030 todas as licenças existentes vão ser revistas. E, se autorizadas, terão de ser renovadas a cada cinco anos.

Mas há mais na proposta. Esta dá poder às assembleias de condóminos para pôr fim a um alojamento local em determinado prédio, se aprovada por metade da permilagem do edifício. “Para efeitos do cancelamento imediato do registo, a assembleia de condóminos dá conhecimento da sua deliberação ao presidente da Câmara Municipal territorialmente competente”, determinando o cancelamento do registo “a imediata cessação da exploração do estabelecimento”. A letra de lei proposta facilita a decisão por parte dos condomínios, ao contrário do que acontece atualmente. Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que fixou jurisprudência, determinou essa possibilidade mas o processo tem de chegar a tribunal. Já antes, e desde 2018, existia um mecanismo que permite aos condomínios solicitar o cancelamento com base em queixas de ruído. Mas como foi noticiado em abril do ano passado pelo Jornal de Negócios chegaram às autarquias “umas poucas dezenas de casos”.

