Direção de Rio lamenta anúncio de Morais Sarmento. Tropas de Rangel satisfeitas

O filme de um afastamento anunciado

A par de David Justino, Nuno Morais Sarmento era o vice de Rui Rio com maior lastro político. Ex-ministro da Presidência com Durão Barroso e depois com Pedro Santana Lopes, esteve na origem da candidatura de Rui Rio à presidência do PSD muito antes dela sair efetivamente do papel. Tornou-se, com naturalidade, uma voz importante no núcleo duro do líder social-democrata — até por ter, algumas vezes, uma opinião diferente da maioria dos dirigentes.

O envolvimento de Morais Sarmento no processo de decisão começou a ser paulatinamente menor nos últimos meses, mesmo antes das eleições autárquicas. Até por razões de impedimento físico, como assumiu o próprio em entrevista à SIC, perfeitamente atendíveis pela restante direção do partido.

“Vinha faltando cada vez mais às reuniões. Ou então só aparecia no fim”, confessa ao Observador um dos homens próximos de Rui Rio. “Não houve um corte repentino, as coisas foram decorrendo com naturalidade”, concorda outro alto dirigente social-democrata. “E Rui Rio sempre contemporizou com essas ausências.”

A saída de Nuno Morais Sarmento da direção de Rui Rio terá sido equacionada dadas as circunstâncias no Congresso de 2020. Na altura, houve notícias nunca confirmadas de que o ex-ministro poderia deixar o núcleo mais restrito do líder social-democrata. Morais Sarmento acabou por ficar e, apesar das ausências, ser uma das vozes mais importantes na definição estratégia do partido.

Em parte, como fez questão de sublinhar em entrevista à SIC, Morais Sarmento foi um dos que com mais veemência ia apontando as autárquicas de 2021 como o alfa e ómega da estratégia que os sociais-democratas deveria seguir para recuperar o poder.

Na verdade, como sempre defendeu o ex-ministro, as legislativas de 2019 foram sempre encaradas como um ponto intermédio de um objetivo maior: recuperar a implantação territorial do partido, inverter a tendência registada nas últimas autárquicas, precipitar o desgaste do Governo de António Costa e, por fim, vencer as legislativas.

O facto de ter sido um processo gradual não significa que não tenha deixado alguma mágoa. “O gesto não surpreendeu ninguém, mas poderia perfeitamente ter evitado dizer o que disse nesta altura do campeonato. É o que é”, desabafa fonte da direção social-democrata.