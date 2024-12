Direita entra em guerra aberta pela sucessão de Rui Moreira

Era uma colisão anunciada. No Porto, o movimento independente criado por Rui Moreira e os sociais-democratas, com a preciosa ajuda do CDS, romperam de vez e dificilmente vão conseguir chegar a entendimento em torno de uma plataforma comum capaz de enfrentar o socialista Manuel Pizarro pelo controlo da Câmara Municipal nas próximas autárquicas. Nos bastidores, trocam-se acusações e lamenta-se a falta de sentido estratégico de parte a parte. E mesmo perante o risco evidente que uma fragmentação de candidaturas à direita pode representar para aquele espaço político, ninguém parece com vontade ou disponível para ceder.

Este fim de semana ficou marcado pelo episódio mais público de uma guerra discreta que se vai travando há meses no circuito do poder do Porto. Num primeiro momento, o movimento que nasceu com Moreira fez circular um comunicado onde se dizia que a plataforma não abdicava de apresentar uma candidatura independente à sucessão do autarca. No mesmo dia, elementos do CDS que integram esse mesmo movimento enviaram um segundo comunicado onde esclareciam que em momento algum aprovaram (muito menos por aclamação) a ideia de ter um independente a liderar essa investida.

Uns e outros vão-se movendo por interesses conflituantes e, aparentemente, irreconciliáveis. Os primeiros querem fazer de Filipe Araújo, atual número dois da Câmara, o herdeiro de Rui Moreira; os segundos querem fazer parte de uma Aliança Democrática, desta vez no Porto, previsivelmente liderada por Pedro Duarte, atual ministro dos Assuntos Parlamentares, e integrando alguns quadros que estão ou que estiveram com o ainda presidente da Câmara Municipal do Porto.

Ora, para concretizar este segundo plano, o CDS, que está com Rui Moreira desde o início, precisaria de se desvincular do movimento independente e formalizar a aliança com o PSD. Daí que tenha causado alguma estupefação nas direções de Luís Montenegro e de Nuno Melo aquele primeiro comunicado que associava o CDS à candidatura independente de Filipe Araújo. Ao ponto de, sabe o Observador, Nuno Melo ter ficado furioso quando percebeu que o partido tinha sido apanhado (ou que se deixara apanhar) no lançamento da pré-candidatura do número dois de Moreira.

Prova de que o episódio causou embaraço foi o facto de o comunicado onde se esclarecia a posição do CDS ter sido enviado pela assessoria de imprensa da sede nacional em nome dos “representantes do CDS na Associação ‘Porto, o Nosso Movimento'” e assinado por Catarina Araújo, vereadora democrata-cristã na equipa de Rui Moreira. Por outras palavras: a ordem para travar aquela conversa veio de cima e veio diretamente de Nuno Melo. “Provavelmente a Catarina Araújo levou um ralhete“, ironiza-se a partir do movimento independente.