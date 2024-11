Miguel Guimarães, primeiro vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e antigo bastonário da Ordem dos Médicos, admite que veria com bons olhos uma eventual candidatura à Câmara Municipal do Porto pela Aliança Democrática. “Neste momento não sou candidato à Câmara Municipal do Porto. Mas é uma situação da qual não fujo: se me for lançado o desafio, obviamente que, muito provavelmente, poderia aceitá-lo. Mas depende das circunstâncias, como é óbvio”, assume.

Esta revelação é feita numa entrevista ao Observador que será publicada ainda esta quinta-feira. Nela, Miguel Guimarães, que foi cabeça de lista da Aliança Democrática pelo círculo eleitoral do Porto, reconhece que ainda não recebeu qualquer convite, mas não esconde que diria ‘sim’ a Luís Montenegro caso o líder social-democrata e primeiro-ministro o desafiasse a ir a votos no Porto.

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos junta-se assim a uma lista de putativos candidatos à sucessão de Rui Moreira que vai ganhando já alguma forma. À cabeça, Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares e líder da distrital do PSD/Porto, parece reunir alguns apoios de peso, vai sendo elogiado pelos seus pares e não excluiu por completo essa hipótese.

Mais recentemente, também em entrevista ao Observador, foi a vez de José Pedro Aguiar-Branco dizer que também contava para o totobola. “Ser presidente da Câmara do Porto não era passar de cavalo para burro. Não é passar para burro ser presidente de Junta, não é passar para burro ser presidente da Câmara, não é passar para burro nada em que estejamos a representar de forma direta e universal cidadãos portugueses. Sinto isso nas minhas entranhas mesmo”, afirmou o presidente da Assembleia da República.