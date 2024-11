Aguiar-Branco: “Ser presidente da Câmara do Porto não seria passar de cavalo para burro”

Saiu desta entrevista não com um, mas dois tabus — embora negue categoricamente que o sejam. Com mandato de apenas dois anos e meio como presidente da Assembleia da República, em virtude do acordo feito com os socialistas no início da legislatura, diz-se totalmente focado em cumprir a missão até ao fim. Mas, ao mesmo tempo, não se exclui em definitivo de nenhuma corrida eleitoral. Nem à Presidência da República, agendada para o arranque de 2026, ou, antes mesmo, à Câmara Municipal do Porto, no final 2025. Tudo em aberto, portanto.

Em entrevista ao Observador, a partir da Sala do Senado, no Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco chega mesmo a dizer que não seria uma despromoção passar de presidente da Assembleia da República para a presidência da segunda cidade mais importante do país. “Ser presidente da Câmara do Porto não era passar de cavalo para burro”, assume.

Quanto às próximas eleições presidenciais, o antigo ministro da Defesa insiste que este não é o tempo de discutir a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, escusa-se a comentar uma eventual candidatura de Luís Marques Mendes e tão pouco comenta a hipótese de o próximo Presidente da República ser um militar. Mas deixa um recado para bom entendedor. “Quando estamos a fazer uma função e a pensar noutra, fazemos mal as duas.”

Aguiar-Branco fala ainda das mais recentes declarações de Pedro Pinto e André Ventura sobre a morte de Odair Moniz e, ainda que garanta não se rever naquelas palavras, mantém a doutrina que definiu para o seu mandato como presidente da Assembleia da República. “O tempo em que um político julga o discurso de outro político, numa lógica criminal, acabou lá atrás, em 1974. Portanto, não vão encontrar em mim um censor”.

“O julgamento do discurso político é feito pelo povo na hora de votar”

Começando pelo último debate a que assistimos no Parlamento. Há comentadores que o consideram corresponsável pelo atual estado do debate político, pela posição que teve de uma amplitude muito grande em relação ao conceito de liberdade de expressão. Sente-se corresponsável pelo que aconteceu no encerramento do debate do orçamento do Estado?

Convivo bem com a crítica. É natural que haja quem entenda isso. Mas acho que sou corresponsável pela liberdade de expressão ter saído reforçada e revejo-me muito bem na dialética democrática, na crítica relativamente a quem pensa diferente de mim. A expressão do que temos no Parlamento é a expressão do voto popular. É uma legitimidade democrática que resulta diretamente do voto direto e universal dos portugueses. Os representantes do povo português estão na Assembleia da República e, como disse uma vez, o julgamento do discurso político não é feito pelo presidente da Assembleia da República e não é feito pelos jornalistas; é feito pelo povo na hora de votar.

Chegou a confessar que estava a perder um bocadinho a paciência. Isso não é uma falha sua?

Não, não é. Primeiro, o Parlamento está a funcionar. Muitos diziam que ia ser impossível este Parlamento funcionar e ele está a funcionar. Muitos diziam que o Orçamento não ia ser aprovado; e foi aprovado. Há uma determinada normalidade democrática e não há nenhuma paralisia, bem pelo contrário, das instituições. Depois, a polarização dos Parlamentos é comum em toda a Europa. É natural que quando existe uma polarização maior que as tensões surjam com mais regularidade. Mas a verdade é que a tensão surge, as observações que faço, quando considero que são declarações excessivas na dialética democrática, acabam por ser acatadas. Não vejo que daí resulte nenhuma situação dramática para a democracia. Pelo contrário.

Em julho disse, em entrevista, que o ambiente estava a melhorar e o debate estava melhor. Depois do que se passou na última semana, continua com a mesma opinião?

Sim. É evidente que preferia que não acontecessem. É evidente que acho que o tratamento de urbanidade que devia existir entre os senhores deputados deveria ser mais consistente. Mas, se fizermos um paralelo em relação ao que são todos os Parlamentos hoje em dia, com a muita fragmentação que há das diversas dimensões ideológicas, o nosso não foge à regra. É evidente que há momentos de maior tensão, há momentos em que eu próprio, de uma forma pedagógica, chamo a atenção de que não deveria estar isso a acontecer e tento conduzir os trabalhos de forma a não inflamar mais. No final do dia, as coisas são democraticamente aceites, são votadas e a democracia está a funcionar.