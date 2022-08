Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista”. Foi com estas palavras, proferidas esta quarta-feira no Morgado da Torre, em Portimão, que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deu o puxão que faltava para partir uma corda que já estava no limite. A resposta da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) não se fez esperar. Em comunicado, a CAP classificou as declarações de Maria do Céu Antunes como “bullying político” e pediu explicações. A corda partiu, e a CAP admite sair à rua. A acontecer, estará longe de ser inédito.

“Quando se parte para uma manifestação é porque todas as outras formas de diálogo foram esgotadas. É o fim da linha. Esperamos não ter de chegar a esse ponto mas, se as coisas se alterarem, não haverá outra solução. Tentaremos evitar que isso aconteça”, declara ao Observador Luís Mira, secretário-geral da Confederação.

