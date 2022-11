Dois terços, 154 deputados. Este é o número mínimo de deputados exigido para aprovar qualquer alteração à Constituição, o que obriga PSD e PS a entenderem-se caso queiram avançar com as propostas de alteração que apresentaram no final da semana passada. Os entendimentos podem até vir a ser mais alargados, uma vez que todos os partidos têm projetos de revisão constitucional e há matérias que podem vir a ser aceites, embora isso precise sempre do acordo de sociais-democratas e socialistas.

O Observador analisou em detalhe os projetos de revisão constitucional do PS e PSD e identificou temas onde o caminho para um acordo já vai adiantado, onde ele tem vias para seguir e onde os dois partidos muito dificilmente se encontram.

Os dois estão muito próximos sobre o que deve ser feito para acabar com as dúvidas constitucionais para os isolamento profilático em pandemia ou mesmo sobre a necessidade de uma intervenção, durante o processo, de uma autoridade judicial — o PS só o prevê como recurso “urgente” dos cidadãos, embora não feche a porta a poder chegar a um entendimento diferente com o PSD.

Em contrapartida, serão bem mais difíceis encontros em matéria de sistema político, onde os socialistas não querem mexer — o próprio líder fixou este limite quando balizou esta revisão — e os sociais-democratas insistem com a redução do número de deputados ou o voto aos 16 anos de idade.

