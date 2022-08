Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o 11.º artigo de uma série sobre a história da nomenclatura automóvel ao longo de 137 anos e três continentes. As partes anteriores podem ser lidas aqui:

Ford

Henry Ford (1863-1947) costuma ser celebrado como pioneiro da indústria automóvel, mas esteve longe de ser o inventor do automóvel: quando ele construiu o seu primeiro carro, o Quadricycle, em 1896, já tinham passado dez anos sobre o primeiro carro com motor de combustão interna de Karl Benz e no ano anterior Émile Levassor cumprira 1200 Km, entre Paris e Bordéus, em 48 horas, ao volante de um Panhard & Levassor. Na verdade, nem sequer foi o primeiro a lançar-se neste ramo no lado de lá do Atlântico: no ano de 1899, quando fundou a sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company, um total de 60 (sessenta) fabricantes de automóveis iniciaram actividade nos EUA.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.