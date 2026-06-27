Do nascimento de José Estebes ao hino intemporal: 40 anos depois, a história de “Bámos Lá Cambada”

Por sua vez, Jorge Fernando sublinha que “o grande destino da música é a partilha”, daí guardar com carinho esta sua pequena participação em Bámos Lá Cambada. “Era uma altura muito especial da minha vida, estava na época plena dos sonhos. Já se sabe que com o Herman não há tristezas, então foi fantástico, e o Carlos também era muito bem disposto. Ele era o meu grande amigo na música nessa altura, passávamos horas ao telefone quando não estávamos juntos e ele tinha uma grande disposição, daí conseguir fazer estas coisas cheias de um humor inteligente, muito bem escritas. Fiquei muito feliz de participar nesta cambada.”

Coube a Ramón Galarza fazer o arranjo. O produtor e instrumentista já trabalhava tanto com Carlos Paião (seguindo as pisadas do pai, o maestro Shegundo Galarza, que passou o testemunho para o filho) como com Herman José nos programas de televisão. “Naquela altura era tudo para ontem, mas foi animado e divertido. O Herman era um bom músico, as opiniões dele para mim também pesavam, a comunicação era fácil, e acho que funcionou bem. Naquelas situações também não puxava dos meus galões. Não me armava em Quincy Jones. Tentava abraçar a essência do projeto. Se aquilo era uma coisa popular, então vamos fazer uma coisa popular. Não vamos agora estar aqui a sofisticar demasiado as coisas, a ser pretensiosos.”

O êxito imediato

Naquela fase, no rebuliço típico de Mundial de futebol, gravaram em estúdio um vídeo da canção, que inclusive terá tido a participação de alguns futebolistas que não faziam parte da Seleção Nacional naquela altura. O vídeo, porém, não se encontra disponível publicamente — é provável que apenas exista nos arquivos da RTP.

“Naquela altura, os telediscos não eram pagos pelas editoras, era a RTP que queria material e nós dávamos as ideias, arranjávamos os sítios e os figurantes, e a RTP levava uma equipa pequenina de um operador de som, dois câmaras e um produtor”, explica David Ferreira. “Acho que um dos jogadores presentes era o Veloso, que não tinha sido convocado”, recorda sobre o antigo internacional português, que na altura era capitão do Benfica e não passou num teste de controlo de doping. “Tenho ideia de que ele apareceu, nós telefonámos-lhe… As coisas eram assim [risos]. ‘Não quer aparecer que isto é giro?’ Tenho impressão que nem foi um programa musical que fez isto. Pode ter sido uma coisa feita com o Telejornal ou a malta do desporto… Era tudo muito informal. Se eu dissesse ao Telejornal que tinha uma ideia para uma canção com o Herman e esta gente toda, claro que eles queriam e a coisa filmava-se. Quase que juro que fizemos umas filmagens na Rádio Comercial, a malta da rádio também era tudo simples. É giro, é uma ideia boa para mim e para ti, vamos todos juntos. Era assim que as coisas se faziam, só mais tarde é que começou a ser complicado.”