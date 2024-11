Do tupperware à air fryer, sem esquecer a cloche: 7 eletrodomésticos e utensílios que mudaram a cozinha

A Portugal, a Tupperware chegou em 1967 oferendo uma resposta a todas as necessidades, permitindo conservar ou servir qualquer tipo de alimento. Atualmente, a marca está presente em mais de 100 países e desde os anos 90 que continuou a inovar e a revolucionar o armazenamento e preparação de alimentos. Em setembro, a marca declarou falência depois de no ano passado ter avisado que estava numa situação financeira difícil, no entanto, explicou que “vai continuar a operar” durante o processo de falência e que vai tentar obter a aprovação do tribunal para um processo de venda da empresa. “Planeamos continuar a servir os nossos valiosos clientes (…) durante o processo”, explicou Laurie Ann Goldman, presidente e CEO da empresa.

De qualquer forma, os tupperwares já estão tão bem inseridos na vida quotidiana que o nome já não é apenas o nome de uma marca. Hoje em dia, é sinómimo de uma categoria de produtos, e assim aparece nos dicionários portugueses: no dicionário online da Priberam, Tupperware é definido como “recipiente plástico usado para acondicionar alimentos, geralmente com tampa de fecho hermético”.

Liquidificador

Apesar de as suas origens remontarem ao início dos anos 1900, em Inglaterra, só em 1919 é que o inventor polaco, que vivia nos Estados Unidos, Stephen J. Poplawski começou a desenhar aquele que em 1922 seria lançado como o liquidificador que conhecemos nos dias de hoje: um copo de vidro com uma lâmina giratória na base que funciona eletricamente. Usado inicialmente para preparar os tipicamente norte-americanos milkshakes, o liquidificador só começou a ganhar popularidade na década seguinte, em 1937, com o lançamento do “Waring Blender”, de Fred Waring, ainda hoje fabricado — mas com atualizações.

Acompanhando a tendência de modernização doméstica, o liquidificador foi introduzido em Portugal entre os anos 50 e 60, com a Europa, influenciada pelos EUA, a desenvolver o liquidificador Turmix Standmixer, que mais tarde deu origem a outro tipo de aparelho: um extrator de sumo de qualquer fruta ou legume, que também estava disponível como acessório separado que se encaixava naquele gadget.

Cloche (ou patusca)

Poucas são as casas portuguesas que no topo do frigorífico ou de um armário de cozinha não têm uma cloche adormecida, à espera de ser, por fim, usada depois de tantos anos. Na moda nos finais da década de 1970 — e assim se manteve até aos anos 90 — este era o forno elétrico que, na época, toda a gente queria. De formato redondo, lá dentro fazia-se de tudo — desde doces a salgados — e, para felicidade de quem o adquiria, gastava pouca eletricidade quando comparado a um forno tradicional. Era ainda uma boa opção para quem não tinha um forno na cozinha de casa. De tanto português que se tornou — com origens difusas — a cloche era também carinhosamente chamada de “patusca”.