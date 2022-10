É possível que achem estranho, caros leitores, se vos disser que têm, neste momento, num dos armários da vossa cozinha, objetos de museu. E, com alguma probabilidade, são objetos que valem algum dinheiro. Não, não estou a falar do faqueiro de prata. Nem dos copos de cristal ou do serviço da Vista Alegre. Estou a falar daqueles tupperwares de cor de rebuçado de fruta, já amarelados e riscados, com aquele cheiro característico de plástico velho, com as tampas translúcidas meio tortas. Nas vossas casas podem estar empilhados atrás das taças dos cereais no armário à esquerda do lava-loiças, mas em dezenas de museus pelo mundo fora estão expostos em vitrines de vidro, com direito a legenda e foco de luz. Muitos museus têm tupperwares originais nas suas coleções, como o V&A em Londres ou o MoMA em Nova Iorque. Se forem mesmo da marca Tupperware, quanto mais antigos forem, e quanto mais completos estiverem, mais valiosos são. Basta irem ao eBay ou a sites similares e podem verificar que alguns conjuntos passam uma centena de euros.

Ao contrário de outros objetos de que tenho falado, o tupperware é um objeto que aparece frequentemente nos livros de história de design. E é um objeto de autor. Aliás, o seu nome vem do nome do seu criador, um americano chamado Earl Tupper, que começou a usar plástico no fim dos anos 30 do séc. XX para fazer recipientes e outros utensílios de uso doméstico (ware, em inglês). Mas, apesar do seu pedigree enquanto objeto de design, um tupperware passa pelas nossas mãos sem passar pelos nossos olhos ou pela nossa cabeça, e por isso é que tem lugar nestas linhas. Ninguém se pergunta, suponho eu, até porque temos todos mais em que pensar, e um tupperware serve precisamente para isso, para despachar tarefas domésticas sem pensar muito, sem estarmos preocupados em saber por que foi inventado ou quando, ou por que tem aquela forma e aquela tampa. O tupperware foi concebido para ajudar e é invisível que cumpre a sua função: sai do armário, entra no frigorífico, sai do frigorífico, vai para o micro-ondas, sai do micro-ondas, vai para a máquina de lavar loiça, sai da máquina de lavar loiça, volta para o armário.

Os tupperwares estão tão disseminados na vida quotidiana que o seu nome já não é apenas o nome de uma marca. Tal como acontece com outras marcas muito conhecidas, Tupperware é hoje sinónimo de uma categoria de produtos, e aparece enquanto tal nos dicionários portugueses. No dicionário online da Priberam, por exemplo, tupperware é definido como “recipiente plástico usado para acondicionar alimentos, geralmente com tampa de fecho hermético”, e aparece também na sua grafia lexicalizada “taparuere” (que só de ler faz dores de cabeça e que, claro, não vou utilizar).

