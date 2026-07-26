Frango piri piri algarvio, o "melhor hambúrguer do mundo", e wok take away: onde comer como as celebridades em Portugal

Quando se vive numa zona, é natural que com o tempo tenhamos os nossos restaurantes, bares e cafés de eleição. Nomes como Bonnie Tyler e Madonna instalaram-se tempo suficiente em Portugal para seguir a tendência, mas mesmo as visitas mais fugazes conduziram famosos de diferentes áreas às mais diversas mesas do país. Seja numa tasca ou num conceito de fine dining, ou só para provar um pastel de nata, multiplicam-se os forasteiros bem conhecidos que passam pelo país, que revelaram o encanto pela gastronomia nacional, e que deixaram pistas para quem quer seguir o exemplo. Reunimos algumas das visitas e escolhas que as celebridades internacionais fizeram nos restaurantes portugueses.
Duques de Sussex
Um dos mais recentes destaques dado a um restaurante português deu-se na quinta-feira, numa publicação de Meghan Markle no Instagram. Entre as fotografias das férias de verão com os filhos e o marido Harry, há um registo em frente ao restaurante O Melidense, situado na aldeia de apenas 1.459 habitantes. “Comidas do Alentejo. Migas, favas, borrego, enguias e açordas”, lê-se numa das placas do espaço, que tem na ementa pratos como migas com carne (13,25 euros) e favas com chouriço (12,25 euros). Contactado pelo Observador, o restaurante disse “não fazer ideia” de quem seriam Meghan e Harry — mesmo com a indicação “que eram da família real britânica” — que podem ali ter-se sentado para almoçar ou jantar. Não é a primeira vez que o casal é visto naquela zona na qual se especula terem comprado uma casa de luxo.
Anthony Bourdain
A passagem do chef-celebridade por Lisboa foi tal e qual o mito grego do Rei Midas: tudo o que tocou (ou melhor, que visitou), virou ouro. Para uma gravação do seu programa, o No Reservations (Travel Channel), Bourdain foi à Cervejaria Ramiro, que já era conhecida pelas filas à porta e cuja extensão é muito provável que tenha aumentado subitamente após a visita do conhecido chef. Bourdain esteve ainda no Alma, no Bistro 100 Maneiras e no Sol e Pesca, destinos que entretanto mudaram de feições ou ficaram pelo caminho, mas o Ramiro continua no devido lugar.
Bonnie Tyler
A cantora do País de Gales, que morreu no dia 8 de julho em Faro, vivia há vários anos no Algarve — região pela qual se apaixonou no final dos anos 1970, quando lá esteve para gravar o seu quarto disco. “Trabalhávamos o dia todo e depois íamos aos pequenos restaurantes na praia que serviam comida até tarde. Não há nada melhor do que frango piri piri grelhado numa cabana na areia. Tão simples, mas tão perfeito”, disse ao The Times em 2019.
Bonnie era mesmo fã da comida portuguesa: numa entrevista ao The Guardian, em 2001, disse que o seu “dia perfeito” passava por almoçar “frango piri piri, amêijoas com vinho branco e alho, alguns camarões-tigre e, claro, uma garrafa de um bom vinho branco” no restaurante Lourenço, em Albufeira, na altura descrito como “uma barraca de praia simples, mas maravilhosa“.
Para jantar, em várias ocasiões terá escolhido o restaurante indiano Clay Oven, também em Albufeira. Há vários registos de Bonnie, por vezes acompanhada do também cantor Cliff Richard (nascido na Índia), nas redes sociais do estabelecimento.
Chris Evans
No mesmo ano em que se casou numa cerimónia secreta com a atriz portuguesa Alba Baptista, o ator norte-americano visitou o restaurante italiano Come Prima, na Lapa, em Lisboa. O chef Tanka Sapkota celebrou a “honra e prazer enorme” de receber o intérprete do Capitão América no seu espaço. No ano seguinte, 2024, o casal visitou A Cevicheria, de Kiko Martins, no Príncipe Real. “Mesmo os super-heróis precisam de uma pausa para comer bem”, escreveu o restaurante numa publicação no Instagram.
Dua Lipa
A cantora britânica não foi modesta ao escolher onde jantar: em junho de 2022, esteve no Belcanto, do chef José Avillez, no Chiado. E as viagens a Portugal parecem ter ficado mesmo na memória da estrela: este ano, numa parceria com o Google Maps, Dua Lipa criou uma lista de lojas de discos favoritas, incluindo a Amor Records, nos Anjos, onde se pode ouvir uma seleção de álbuns de todo o mundo, pedir cocktails e petiscos.
Gigi Hadid
A modelo e o ator irlandês Domhnall Gleeson posaram para as lentes de Mario Testino em 2015 no Porto, num editorial para a Vogue norte-americana. Na viagem, Gigi terá visitado o Mercado do Bolhão e provado pratos da cozinha portuguesa no restaurante Abadia, na baixa portuense, segundo a Máxima.
Damon Albarn
O principal compositor e vocalista dos Blur e dos Gorillaz esteve cá em vários anos com ambas as bandas. Em junho, por ocasião do Primavera Sound no Porto, foi à Casa do Gordo em Matosinhos. O estabelecimento celebrou “mais uma visita” do músico, que disse adorar aquele sítio com “um peixe muito bom“. Em 2023, também para se apresentar em festivais durante o verão, foi a uma tasquinha de preços acessíveis: o restaurante Aliança, também em Matosinhos, onde foi fotografado com fãs que elogiaram a sua “simpatia”.
Harry Styles
A visita mais recente do cantor britânico a Lisboa aconteceu em 2023, quando deu um concerto no Passeio Marítimo de Algés. Mas foi visto por fãs também no Príncipe Real, em dois restaurantes. N’A Cevicheria, uma admiradora gravou um vídeo, que foi também publicado pelo restaurante, a dizer que viu Harry sentado a duas mesas de distância durante o jantar. Poucos dias depois, a 600 metros dali, esteve no Pomme Eatery, cujos pratos têm a proposta de serem partilhados. Não se sabe se Harry comeu o prato sozinho ou não, mas na gravação na página do Instagram do espaço, aparece a beber num copo de vinho. “Foi extremamente simpático e atencioso com toda a nossa equipa”, escreveu o restaurante, que exibiu também um autógrafo dado pelo cantor.
Joe Jonas
Os Jonas Brothers estiveram em Lisboa em junho de 2024 para se apresentarem no Rock in Rio. O irmão do meio, Joe, não se limitou a petiscar na cidade — quis uma refeição completa, uma digressão gastronómica. Interagiu com fãs quando visto a almoçar e beber vinho branco no estrelado Terroir. “Venham beber vinho comigo“, escreveu na legenda de uma fotografia publicada no seu perfil no Instagram. Terá brindado também no Holy Wine, na Estrela, onde deixou um autógrafo na parede. Teve ainda tempo para jantar na ribeira de Almada, onde publicou uma story a apreciar um arroz doce, de comer queijos com compota no Acaso, na Bica, e de conhecer o Time Out Market.
Katy Perry
“A parte estaladiça é mesmo boa. Uau, meu Deus!”. Esta foi a reação da cantora pop norte-americana (trineta de açorianos) ao provar um pastel de nata em junho passado, quando cá esteve no Rock in Rio Lisboa. Nem Manteigaria nem Pastéis de Belém: o escolhido por Katy foi a Castro, no Chiado. O momento foi gravado por ela própria e partilhado numa galeria de imagens no Instagram.
Linkin Park
Os Linkin Park, também cá para o Rock in Rio Lisboa, decidiram não só provar um pastel, mas partilhar o momento com os fãs. E decidiram fazê-lo no sítio mais tradicional: a Pastéis de Belém, onde ofereceram 500 pastéis entre os presentes.
Lorde
O story foi efémero e quase não era possível ver-se, mas os atentos apanharam o detalhe: a cantora neozelandesa esteve este mês n’A Marisqueira do Lis, no Intendente. Próximo dali, nos Anjos, provou os vinhos naturais do Nata Wine Bar, que partilhou fotografias e vídeos da visita no Instagram. “Num dia, a Lorde anda de trotinete a passar pela Nata, no dia seguinte sobe ao palco em Lisboa e, nessa mesma noite? Está a conviver connosco, a beber um vinho incrível com a sua equipa! É, sem dúvida, a história mais fixe que vamos contar durante os próximos tempos. Obrigado pela visita, Lorde, a pessoa mais adorável de sempre!“, escreveu o espaço.
Madonna
A antiga moradora de Lisboa deixou mesmo público um dos seus sítios favoritos na cidade: foi o Tejo Bar em Alfama que a inspirou para um dos seus trabalhos, referiu numa publicação no Facebook em 2018. A cantora levou a equipa da Vogue Itália para fotografá-la no espaço para uma edição em que estampou a capa da revista. Para celebrar os seus 65 anos de idade em 2023, terá entrado no Palácio do Grilo, fechado para ela e para os seus convidados, montada num cavalo.
Mick Jagger
O vocalista dos The Rolling Stones elegeu Portugal como o destino das suas férias em 2025. E o seu roteiro gastronómico foi registado pelos espaços que visitou: em Lisboa, pelo ÀCosta by Olivier, na Nazaré, pela Taberna D’Adélia, e no Porto, no Tokkotai.
Ne-Yo
Um estrela Michelin? Um rooftop com vista para o Tejo? Não, a escolha do cantor norte-americano, que cá esteve em abril, foi mais singela — e prática, a considerar a proximidade com a MEO Arena, onde deu um concerto. O próprio foi ao Wok to Walk, no Centro Vasco da Gama, pedir refeições em take away. Terá levado para comer antes do concerto, revela o espaço, os woks sweet & sour (arroz thai, pimentos, ananás, cebola roxa e molho agridoce) e o donburi (com arroz thai, ovo estrelado, cebola roxa e coentros). A sua equipa pediu o wok Carla Sofia (noodles udon, mix de vegetais e ovo, vaca, ananás, molho teriyaki e coentros). E não parece mesmo ter-se importado em estar nas zonas turísticas: foi visto também a jantar no Gelo Augusta, onde um grupo de samba atuava próximo da Praça do Comércio.
Nick Cave
No dia 8, o músico australiano foi à cervejaria Pinóquio com um grupo de 18 pessoas (entre elas, os seus Bad Seeds), nos Restauradores, recordar as amêijoas que considerou “espetaculares” desde a primeira vez que as provou, em 2024. O espaço, que já tinha colocado uma fotografia da visita anterior do músico na sua parede, comemorou o seu regresso. “Há visitas que não são apenas jantares, são autênticos rituais. Hoje o misticismo e a elegância de Nick Cave tomaram conta da nossa sala”, lê-se na publicação do estabelecimento nas redes sociais. “Sentar à mesa um dos maiores ‘poetas’ do rock e ver a sua Red Right Hand erguer um brinde no nosso espaço foi uma honra absolutamente épica… A ementa? Teve tanto de intensa como de inesquecível“. Foi a semana em que também o Solar dos Presuntos, já afamado por ser um dos mais escolhidos pelas celebridades na capital portuguesa, recebeu rockstars. Na altura do NOS Alive, por lá passaram Nick Cave e os Scorpions.
Nicole Scherzinger
A praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, nunca será esquecida pela cantora das The Pussycat Dolls. Foi neste cenário, a 27 de junho de 2023, que foi pedida em casamento pelo ex-jogador de rugby Thom Evans. No mesmo dia do “sim”, o casal almoçou na Casa de Chá da Boa Nova, do chef Rui Paula, em Leça da Palmeira. E regressaram ao país este ano, com o irmão e a cunhada de Thom a acompanhá-los num jantar no ÀCosta by Olivier no Algarve.
Rosalía
Foi procurando sugestões no Google Maps que Rosalía chegou a um brunch escandinavo dentro do Museu das Comunicações, em Santos. O Tims, que serve também almoços, celebrou a presença da catalã que em abril esgotou duas datas na MEO Arena.
The Weeknd
Segundo um story publicado pelo cantor canadiano no seu Instagram em junho de 2023, “o melhor hambúrguer do mundo” é o Glamorous (160g de carne black Angus, queijo cheddar, crispy bacon, cebola roxa caramelizada, ketchup e mostarda, 13,50 euros), do Burger Champ, no Campo Pequeno. Depois da visita, a mesa em que o artista se sentou ganhou uma sinalização em sua homenagem.
Uma Thurman
A estrela de Hollywood é “uma mulher de elegância rara e simpatia genuína“, descreve a pizzaria Forno d’Oro, entre o Marquês de Pombal e as Amoreiras, escolhida por Uma para jantar em maio de 2025.
[Já saiu o terceiro episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Três candidatos e uma chave”, Vicente Valbom cai a pique nas sondagens para a Câmara de Lisboa. Zé consegue fugir dos raptores e pede ajuda a um estranho. Mas as coisas podem não correr como esperado. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir este episódio no site do Observador e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. O primeiro e o segundo episódios estão aqui e aqui.]