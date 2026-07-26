Frango piri piri algarvio, o "melhor hambúrguer do mundo", e wok take away: onde comer como as celebridades em Portugal

Quando se vive numa zona, é natural que com o tempo tenhamos os nossos restaurantes, bares e cafés de eleição. Nomes como Bonnie Tyler e Madonna instalaram-se tempo suficiente em Portugal para seguir a tendência, mas mesmo as visitas mais fugazes conduziram famosos de diferentes áreas às mais diversas mesas do país. Seja numa tasca ou num conceito de fine dining, ou só para provar um pastel de nata, multiplicam-se os forasteiros bem conhecidos que passam pelo país, que revelaram o encanto pela gastronomia nacional, e que deixaram pistas para quem quer seguir o exemplo. Reunimos algumas das visitas e escolhas que as celebridades internacionais fizeram nos restaurantes portugueses.

Duques de Sussex

Um dos mais recentes destaques dado a um restaurante português deu-se na quinta-feira, numa publicação de Meghan Markle no Instagram. Entre as fotografias das férias de verão com os filhos e o marido Harry, há um registo em frente ao restaurante O Melidense, situado na aldeia de apenas 1.459 habitantes. “Comidas do Alentejo. Migas, favas, borrego, enguias e açordas”, lê-se numa das placas do espaço, que tem na ementa pratos como migas com carne (13,25 euros) e favas com chouriço (12,25 euros). Contactado pelo Observador, o restaurante disse “não fazer ideia” de quem seriam Meghan e Harry — mesmo com a indicação “que eram da família real britânica” — que podem ali ter-se sentado para almoçar ou jantar. Não é a primeira vez que o casal é visto naquela zona na qual se especula terem comprado uma casa de luxo.

▲ Meghan Markle partilhou no seu perfil no Instagram uma imagem do restaurante alentejano Instagram @meghan

Anthony Bourdain

A passagem do chef-celebridade por Lisboa foi tal e qual o mito grego do Rei Midas: tudo o que tocou (ou melhor, que visitou), virou ouro. Para uma gravação do seu programa, o No Reservations (Travel Channel), Bourdain foi à Cervejaria Ramiro, que já era conhecida pelas filas à porta e cuja extensão é muito provável que tenha aumentado subitamente após a visita do conhecido chef. Bourdain esteve ainda no Alma, no Bistro 100 Maneiras e no Sol e Pesca, destinos que entretanto mudaram de feições ou ficaram pelo caminho, mas o Ramiro continua no devido lugar.

Bonnie Tyler

A cantora do País de Gales, que morreu no dia 8 de julho em Faro, vivia há vários anos no Algarve — região pela qual se apaixonou no final dos anos 1970, quando lá esteve para gravar o seu quarto disco. “Trabalhávamos o dia todo e depois íamos aos pequenos restaurantes na praia que serviam comida até tarde. Não há nada melhor do que frango piri piri grelhado numa cabana na areia. Tão simples, mas tão perfeito”, disse ao The Times em 2019.

Bonnie era mesmo fã da comida portuguesa: numa entrevista ao The Guardian, em 2001, disse que o seu “dia perfeito” passava por almoçar “frango piri piri, amêijoas com vinho branco e alho, alguns camarões-tigre e, claro, uma garrafa de um bom vinho branco” no restaurante Lourenço, em Albufeira, na altura descrito como “uma barraca de praia simples, mas maravilhosa“.

Para jantar, em várias ocasiões terá escolhido o restaurante indiano Clay Oven, também em Albufeira. Há vários registos de Bonnie, por vezes acompanhada do também cantor Cliff Richard (nascido na Índia), nas redes sociais do estabelecimento.