Do velho para o novo mundo, a voz de Amália Rodrigues voltou ao Carnegie Hall, "onde ela merece estar"

Para lá do prestígio, da história e do sem-número de artistas lendários que pisaram o seu palco, o auditório principal do Carnegie Hall, de Nova Iorque, distingue-se por aliar a sobriedade abastada da sua decoração à qualidade de som que oferece a todos aqueles que entram pelas suas portas. No entanto, nem a melhor acústica do mundo estaria preparada para o rugido que se ouviu este sábado à noite. Mais do que abanar os alicerces, o pedido gritado na língua de Camões de “só mais uma!” feito a partir de um dos balcões quando o concerto “Amália na América – Além do Fado” chegou ao fim foi o sinal de que, por breves horas, a famosa sala de espetáculos passara de uma instituição norte-americana para uma casa portuguesa, com certeza.

Foi sob abraços sentidos e cumprimentos de quem parecia rever familiares e amigos de longa data que se celebrou Amália Rodrigues no coração de Nova Iorque, num espírito de comunhão a afastar qualquer potencial sentimento de frieza e/ou solenidade por tal estar a acontecer num salão tão venerado. A melhor forma de defini-lo está no repto que Ricardo Ribeiro — ao lado de Cristina Branco e Raquel Tavares como uma das três vozes encarregues de reinterpretar Amália — deixou ao público: “espero que o meu coração chegue aos vossos”.

Um ano antes, no Centro Cultural de Belém, este espetáculo produzido pela Égide recuperara o repertório folclórico português que Amália cantou nos EUA nos anos 60, assim como uma seleção de canções da Broadway que a fadista chegou a gravar, dando a todos estes temas novas roupagens através dos arranjos de Carlos Azevedo, Filipe Raposo, Daniel Bernardes, Pedro Moreira e Pedro Duarte. Explicava-se assim a sua dimensão “além do fado”. No entanto, dois fatores confluíram em 2025 para subir a parada e fazer do título “Amália na América” algo literal: as celebrações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e dos 50 anos desde que a voz-maior de Portugal se estreou nesta mesma sala de espetáculos.

Assim, mais do que voltar a celebrar a figura de Amália, tanto os fadistas já mencionados como a Orquestra Sinfónica Portuguesa tiveram então a responsabilidade acrescida de atravessar o oceano para honrar o papel que a cantora teve enquanto embaixadora da cultura nacional. De caminho, se a nível individual, os três solistas passaram a integrar um lote extremamente reduzido de artistas nacional que atuaram no auditório do Carnegie Hall, ao lado de nomes como Maria João Pires, Celeste Rodrigues, Dulce Pontes e Mariza, os músicos liderados pelo maestro Jan Wierzba cumpriram o feito de ser a primeira orquestra de origem portuguesa a tocar em solo americano.

Uma “leveza” nascida sob a pressão do dever

Alguns dias antes do concerto, dentro de um barracão pré-fabricado instalado no Teatro São Carlos, solistas e orquestra ultimam preparativos num ensaio antes da viagem para os EUA. Tiram-se dúvidas entre os músicos e definem-se detalhes, corrigem-se timings para que os solistas não entrem fora de tempo ou não se atropelem na música que vão cantar todos juntos. Vemos Jan Wierzba particularmente enérgico, a dar indicações à orquestra, para cortar esta e aquela parte e fazer uma determinada suspensão para entrar certo instrumento — linguagem alienígena para os leigos, instruções absolutamente claras para os demais.

O ambiente é de concentração e de um certo nervoso miudinho. O Carnegie Hall “não é uma casa de fados, é uma das salas mais emblemáticas do mundo e pensar no histórico daquela sala traz-nos uma responsabilidade acrescida”, assume Raquel Tavares. De resto, os três, donos de carreiras internacionais, já atuaram mais do que uma vez em Nova Iorque, mas esta ocasião é tão excecional que a encaram como se fosse uma estreia na cidade norte-americana. “Acho que não há nada que se vá comparar, podemos fazer muitas coisas, já todos fizemos muito aqui, mas acho que este é um momento singular na vida e na carreira de cada um”, completa a fadista.

No entanto, o clima também não é tenso, até porque é o próprio maestro a trazer alguma leveza ao processo. “Falta-nos [ensaiar] a Gaivota”, avisa Wierzba, fazendo de seguida o som dessa ave, tornada ícone do fado. Já alguns dias depois, no derradeiro ensaio geral no auditório do Carnegie Hall antes da atuação, vimo-lo sair do seu pódio durante Ai Mouraria para vir sentar-se na plateia, tentando perceber como se ouve do lado do público e causando o efeito curioso de deixar Ricardo Ribeiro a cantar sozinho, como se fosse ele a conduzir a orquestra.