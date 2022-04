Dos campos de filtragem à remota ilha de Sakhalin. Os relatos de ucranianos levados à força para a Rússia

Terão achado que não, que estava a falar a verdade, mas, ainda assim, quando pediu que a deixassem ir embora com a família, Natalia Yavorska ouviu mais um “nyet” e voltou a ser forçada a entrar num autocarro, dessa vez para Taganrog, no nordeste do Mar de Azov e a pouco mais de uma centena de quilómetros do ponto de partida, Mariupol. De lá, disseram-lhe, iam ter de apanhar um comboio para Vladimir, a quase 1.200 quilómetros de distância e a duas horas de Moscovo.

Acabaram por nunca lá chegar: em Taganrog, Natalia, a avó, a mãe, o irmão, a tia e os primos conseguiram autorização para abandonar o grupo — explicaram que tinham um familiar com quem ficar em Rostov, cidade 70 quilómetros ao lado, e foi-lhes permitido seguir viagem.

Uma vez em casa da avó da tia, russa, a editora e tradutora pôde respirar finalmente de alívio, mas ganhou uma consciência que não tinha antes: diz que a maior parte das pessoas com quem se cruzou no país “sofreu uma lavagem cerebral pela propaganda russa” e que já não está tão certa da inocência de uma população à mercê de Vladimir Putin.

“Quando estávamos no comboio de Rostov para Moscovo, foi uma sensação muito estranha ouvir toda a gente a falar de Mariupol. As pessoas diziam que, em Mariupol, estavam a ser desenvolvidas armas biológicas para destruir os sistemas reprodutivos das mulheres russas. Parecia uma espécie de sonho coletivo. Antes da guerra, eu acreditava mesmo que os russos não eram como Putin. Tinha a certeza de que ninguém queria uma guerra com a Ucrânia. Agora acho que até as pessoas sensatas da sociedade russa são parte disto e têm uma quota parte de responsabilidade.”

Uns são autorizados a sair, outros não podem abandonar a Rússia durante dois anos

Como Natalia Yavorska, também Ihor, que contou ao Kyiv Independent como foi deportado à força para a cidade russa de Belgorod, pôde sair livremente do campo de filtragem onde foi processado e interrogado.

Quando chegou o momento, tal como fizeram os restantes habitantes da sua aldeia, no oblast de Kharkiv, Ihor disse que tinha familiares com quem ficar na Rússia. Sem verificarem sequer a informação, os soldados deixaram-nos a todos na estação de comboios mais próxima. “Na Rússia, se és contra Putin, és contra a Rússia”, disse Ihor ao jornal ucraniano, já na Polónia, para onde conseguiu finalmente fugir, através da Bielorrússia. “Não é um país, é uma prisão”.

Os casos que as autoridades ucranianas têm denunciado estão mais em consonância com essa ideia de prisão do que com a experiência pessoal de Ihor: esta segunda-feira, Petro Andryushchenko, conselheiro do presidente da câmara de Mariupol, fez uma publicação no Telegram a revelar que serão 20 mil as pessoas impedidas de sair de campos de filtragem, no “eixo Mangush-Nikolske-Yalta”, na Ucrânia e na Rússia.