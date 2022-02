Dos cidadãos para os políticos: o futuro da Europa passa por aqui

Foi precisamente no grupo 4, com o tema “migração de um ponto de vista humano”, na sala Sydney do MEEC, que o luso-francês Hélios Manuel Batista ficou integrado. Vive na região de Île-de-France e costuma passar parte das férias em Fafe, de onde a família é natural.

Ele é da segunda geração que já nasceu em França, depois de os avós terem emigrado nos anos 60 e 70 do século passado. Está a terminar o equivalente ao 12º ano, joga rugby e no próximo ano vai candidatar-se a uma Licenciatura em Desporto. É um dos quatro participantes mais jovens do painel de duzentas pessoas (a mais nova tem 16 anos, dois têm 17 e outra tem 18).

O jovem consegue um pequeno intervalo no coffee break de 15 minutos da manhã de sábado, 12 de fevereiro. Escuta as perguntas em português, responde em francês. “Tenho aprendido mais sobre as recomendações e tenho tido a oportunidade de viajar e conhecer outras pessoas.” Além disso, ressalva, como está a chegar aos 18 anos, esta experiência tem-no ajudado na reflexão sobre a participação eleitoral. “Permite-me ter mais conhecimentos sobre política e formar a minha opinião.”