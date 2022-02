O que queremos da Europa? As instituições foram perguntar a quem mais importa: os cidadãos

No 10º ano fui estudar Ciências. Havia um certo preconceito em ir para Humanidades. Mas se é para estudar, ao menos que sigamos algo de que gostamos realmente. Aliás, estou também na fase em que tenho de decidir se faço Erasmus este ano, porque as candidaturas estão quase a fechar. Já fiz inter-rail, já percorri quase a Europa toda. Falta a Grécia, Ucrânia, Rússia, países bálticos, a Finlândia. Agora vou à Irlanda para a terceira sessão no final de fevereiro. Vou fechar um dos países que me faltava.

Já trabalhei numa empresa de turismo, no verão, tenho uma start up com colegas (uma aplicação sobre ocupação/lotação de espaços), embora agora esteja mais afastado porque os trabalhos da assembleia de cidadãos ocupam algum tempo. Uma das vertentes em que tenho vindo a pensar é precisamente a carreira diplomática e um dia irei fazer os exames. Gostava de me ver na política quando for mais velho.

Sou embaixador do meu painel no grupo de transformação digital. Colocamos os nossos nomes e saiu de forma aleatória. Tem sido uma experiência deliberativa interessante mas complexa, e com alguns problemas, como tudo o que está a começar. Eles têm admitido os erros e têm estado dispostos a escutar. E falamos muito sobre isso nos corredores: de como está a correr.

A Conferência tem evoluído muito ao longo do tempo e está a mudar, a adaptar-se aos melhores métodos. Até porque nós tivemos uma plenária em Estrasburgo que não correu tão bem. Os políticos estavam muito fechados em si mesmos, não estavam dispostos a ouvir. Estavam mais para falar e as pessoas do painel ficaram desapontadas. Ficou mesmo um sentimento melancólico, de que estavam a perder o tempo delas.

Eu fiz um bocado o trabalho contrário. Estava ativo nos comentários, a tentar manter as pessoas vivas dentro do espírito da Conferência e a dizer que, de facto, eles perceberam o que tinha corrido mal e estavam dispostos a corrigir. Até enviei algumas mensagens para os grupos de WhattsApp que temos e ficaram felicíssimos. Isto muda completamente a dinâmica da próxima sessão.

Eu e outras pessoas chegámos a ter uma reunião em Lisboa com um responsável da comunicação do Parlamento Europeu, para debater algumas ideias sobre a próxima campanha para as Eleições Europeias, porque querem subir a participação eleitoral dos mais jovens. Apesar de ter subido muito, ainda passa completamente ao lado, em Portugal. Se alguém não vota nas legislativas, também não vai votar nas europeias.