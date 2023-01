Estocolmo, Suécia

Para assistir às celebrações do Jubileu de Ouro do Rei Carlos Gustavo

Entre os dias 13 e 16 de de setembro de 2023, naquela que é uma das melhores alturas do ano para visitar a Suécia, Estocolmo vai ter cortejos e concertos de celebração do Jubileu de Ouro do Rei Carlos Gustavo, que se assinala oficialmente no dia 15 do mesmo mês. Além do jubileu, 2023 marca o 500.º aniversário do Dia Nacional da Suécia, a 6 de junho, e que celebra a subida ao trono do Rei Gustavo Vasa, em 1563, considerada a fundação da Suécia moderna. Mas as celebrações arrancam logo a 20 de janeiro, com um jantar no Palácio Real, em que a família real recebe os representantes políticos de cada distrito sueco, partindo de seguida numa digressão que os levará ao longo do ano a visitar várias cidades. Já na capital, entre o Palácio Real, Slottsbacken e o Castelo de Gripsholm, haverá uma série de exposições comemorativas.



▲ O centro de Estocolmo tem muitas atrações para visitar, desde a ilha de Riddarholmen ao parque de diversões Tivoli Gröna Lund Getty Images/iStockphoto

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.