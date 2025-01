Dos óculos inteligentes à "torradeira" que carrega o telemóvel. Oito novidades que marcaram a CES, o pontapé de saída do ano tecnológico

Os óculos com um assistente de IA incluído

A startup Halliday desenvolveu uns óculos que parecem ser “comuns”, mas estão repletos de tecnologia. Ao contrário do que acontece com outros óculos do género, em que a “magia” está nas lentes, estes óculos têm um projetor (chamado DigiWindow) embutido no canto superior direito da armação. Desta forma, os utilizadores podem ter lentes graduadas e o ecrã que projeta notificações ou traduções (e que tem 3,5 polegadas) continua a funcionar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com microfones embutidos, os óculos conseguem ouvir conversas e analisá-las, respondendo a eventuais questões que possam surgir. Com um assistente “proativo” de inteligência artificial, de acordo com a empresa, também podem fornecer informações adicionais sobre um determinado tópico sem que o utilizador tenha de fazer um pedido concreto para tal. Se estiver numa reunião, por exemplo, os óculos podem dar-lhe respostas ou fazer resumos do que foi falado.

A Halliday está a redefinir o que um assistente de IA pode fazer. Não se limita a responder a comandos. Antecipa as necessidades dos utilizadores e oferece assistência de forma proativa”, diz a empresa, acrescentando que a tecnologia está “sempre um passo à frente”.

A Halliday explica também que os óculos conseguem, através da inteligência artificial, traduzir em tempo real até 40 idiomas, transcrever notas de voz para textos e apresentar letras de músicas enquanto se ouve uma determinada canção. É ainda possível ver e responder a mensagens.

Os pedidos podem ser transmitidos pelos utilizadores aos óculos através de comandos de voz ou através de um anel, que é sensível ao toque e que permite navegar por todas as funcionalidades. Os óculos, que pesam 35 gramas e têm uma autonomia de bateria de até oito horas, deverão ficar disponíveis no final do primeiro trimestre do ano por 489 dólares, segundo o site especializado ZDNet. Até ao momento, a Halliday não divulgou informações sobre o anel, nomeadamente sobre se é vendido à parte ou como é que é carregado.

Uma “torradeira” que carrega a bateria do telemóvel

À primeira vista parece uma torradeira. Mas não é. É um dispositivo criado pela Swippit, fabricante de acessórios para telemóveis, para carregar a bateria de smartphones em segundos. Para isso, basta colocar o telemóvel, que tem de estar equipado com uma capa específica (que tem uma bateria incluída), na ranhura do objeto e esperar até que a luz fique verde. E pronto. O telemóvel “sai” carregado.

A “torradeira”, denominada de Swippit Hub, está equipada com cinco baterias externas. Ao inserir um telemóvel, o dispositivo retira a bateria que está na capa e troca-a por uma diferente, totalmente carregada. A bateria antiga fica dentro do hub para recarregar. Através de uma aplicação, também desenvolvida pela empresa, é possível verificar o nível de carga das baterias e escolher horas específicas para carregar.