Doses requalificadas. As milhares de vacinas contra a Covid que saíram do frio depois do prazo de validade

Milhares de doses de 4 lotes da vacina da Moderna contra a Covid-19 foram administradas em Portugal apesar de terem passado mais 15 dias no frigorífico do que o período recomendado pela farmacêutica. O Infarmed confirma a situação e garante que o medicamento estava seguro, não correndo os utentes quaisquer riscos. No entanto, não diz quantas doses foram administradas nem em que zonas do país. Junto das equipas de vacinação, o Observador apurou que foram dadas indicações aos enfermeiros para que estas vacinas — requalificadas, na gíria do setor — fossem sinalizadas como tal na plataforma e-vacinas. O Infarmed, que inicialmente respondeu que esta sinalização era apenas mais uma medida normal de farmacovigilância, numa segunda resposta afirmou não ter sido “aplicado qualquer mecanismo de sinalização distinto ou particular para nenhuma destas vacinas”.

O que aconteceu então? Há 15 dias que aqueles quatro lotes de vacinas da Moderna já deviam ter sido administrados: as normas ditam que as vacinas mRNA só podem estar guardadas no máximo 30 dias a temperaturas entre os 2°C e os 8°C. Esse prazo de validade já tinha passado, mas as doses foram administradas, uma vez que quando se fala de vacinas contra a Covid-19 a regra de ouro é evitar o desperdício. O passo seguinte, antes de inocular estas doses, foi testar a estabilidade das vacinas que foram distribuídas por todo o país. Depois de garantida a segurança, seguiram o caminho natural de outros lotes: foram injetadas no braço de quem se quer proteger contra o novo coronavírus, mas não sem antes ficar registado que aqueles utentes receberam uma vacina requalificada — nome utilizado na gíria, entre enfermeiros, mas que o Infarmed recusa ser uma designação oficial para estes casos.

Ao Observador, o mesmo organismo garante a segurança destes medicamentos e relativiza o facto de ficar registada a sua toma. “Foi apenas uma medida adicional de segurança para os utentes em quem foram administradas essas vacinas, após avaliação da extensão do prazo de validade da vacina Moderna descongelada”, respondeu a autoridade nacional de medicamento, numa primeira resposta enviada por escrito ao nosso jornal.

O que são vacinas Covid requalificadas?

Embora os profissionais de saúde se refiram a elas nestes termos, o Infarmed não o reconhece como designação oficial. São vacinas que ficam armazenadas no frio, entre 2ºC e 8ºC, para além dos 30 dias previstos nas normas das autoridades de saúde, portuguesa e europeia, e também segundo as indicações das farmacêuticas. A nomenclatura usa-se para qualquer tipo de vacina que fique congelada para lá do previsto (ou que sofra uma quebra na cadeia de frio) e desde que seja garantida a sua segurança. No passado, antes ainda da pandemia, qualquer vacina que expirasse o prazo de validade de congelação era destruída, algo que hoje não acontece, já que para a maioria dos casos há procedimentos estudados pela indústria farmacêutica para garantir a sua segurança.

“Isso é o nosso dia a dia”, diz a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Não só acontece com as vacinas da Covid como com todas as outras, diz Ana Rita Cavaco. As primeiras são olhadas com mais atenção por ser “uma situação nova”.

Por que motivo o Infarmed não fala de vacinas requalificadas?

“Não existe tal designação aplicável ao contexto da vacinação contra a Covid-19”, responde a autoridade nacional do medicamento. Porquê? Porque “a preparação e administração destas vacinas seguiram sempre, nas suas diferentes fases e à medida que ia surgindo mais informação científica sobre as mesmas, as recomendações de utilização autorizadas pela Agência Europeia de medicamentos”, diz o Infarmed, para além de terem sido avaliadas pelo Comité de Medicamentos de Uso Humano.

“De um ponto de vista técnico-científico, todas estas vacinas são absolutamente equivalentes entre si em termos de qualidade, segurança e eficácia”, assegura o Infarmed. “Pela mesma razão, não é aplicado qualquer mecanismo de sinalização distinto ou particular para nenhuma destas vacinas: todas as vacinas contra a Covid-19 são monitorizadas em termos de sistemas de administração e de farmacovigilância de forma idêntica.” Esta segunda segunda resposta enviada ao Observador, contradiz a primeira, quando o organismo assumia que o registo estava a ser feito.

Por outro lado, e sobre o termo utilizado, o Observador teve acesso a circulares internas dos centros de saúde onde a designação “requalificada” é usada para fazer referência a estas vacinas. Fonte que participou no processo de vacinação no terreno garantiu ter recebido ordens para sinalizar estas doses como requalificadas no e-vacinas.

Quando é que foram usadas?

As vacinas do lote em causa, da Moderna, foram administradas no final de setembro em vários centros de vacinação do país. A validade inicial das doses era até dia 12 de setembro, tendo sido requalificadas por mais duas semanas, estendendo-se a sua validade até dia 27. Questionado pel o Observador, o Infarmed não respondeu em que centros e em que datas foram utilizadas estas doses ou quantos utentes as receberam.

Quem administrou a vacina sabia que era requalificada? E quem a recebeu?

As equipas que estão nos centros de vacinação, ou nos centros de saúde, não só foram avisadas como tiveram de fazer um registo adicional no e-vacinas, a plataforma onde introduzem os registos da vacinação contra a Covid-19, segundo fonte das equipas de vacinação. Avisar (ou não) os utentes ficou ao critério da coordenação das equipas de cada centro e, ao que Observador apurou, em vários casos a opção foi a de não passar essa informação. Fonte do setor da saúde, e que esteve num destes centros de vacinação, argumenta que havendo certeza de que a vacina não tinha quaisquer problemas, não havia necessidade de fazer o alerta.

A bastonária dos Enfermeiros concorda. “As pessoas já têm tantas dúvidas que estar a explicar mais isto só vai trazer mais confusão aos utentes quando sabemos que se tratam de vacinas seguras.”