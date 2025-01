Dua Lupa Fizz, batatas fritas e a "cura para a ressaca": Croqui, o novo lab bar de cocktails de Constança Cordeiro

“Isto é um bar”, esclarece, não fosse ainda haver qualquer dúvida causada pela presença daqueles aparelhos laboratoriais. “Pessoalmente, eu acho super interessante ver esta parte daquilo que está por trás, das máquinas, da produção, e achei que seria interessante capitalizar este momento. Porque não, para além de sermos um espaço de produção, abrirmos à noite como um bar?”. E foi o que fez. Aberto de quarta-feira a domingo das 18h00 à 1h00, o Croqui oferece um ambiente acolhedor, confortável e moderno, “é tipo laboratório de cozinha anos 60”, descreve. Quem esteve encarregue da decoração? “Fui eu!”, responde de forma assertiva e entusiasmada, explicando que este foi “o meu primeiro bar onde o projeto foi meu”. De portátil aberto, Constança explora a conta do Pinterest passando por várias imagens que ilustram como foi o seu processo criativo. “No início queria algo mais ligado à natureza, tipo laboratório de botânica abandonado, com muito verde, muitas plantas e muito inox”, explicou. Rapidamente percebeu que não proporcionaria o nível de conforto que procurava e pensou: “E se fosse assim mais fofinho?”.

Em tons pastel, o Croqui combina as paredes amarelas com o azul claro das almofadas caídas no banco corrido e com a madeira escura das mesas de tampo redondo — desenhadas por Constança — acompanhadas pelos pequenos bancos que, assim como o balcão, são em inox. Nos mesmos tons amarelo e azul, está o menu. Na criação do mesmo foi preciso questionar: “O que é que nós somos?”. São um centro de produção e isso também teria de estar representado no menu. Por isso, para além das novas e inovadoras criações da bartender, há bebidas da Toca, do Uni e das consultorias. “O nosso lema é research is creating new knowledge” e foi isso que quiseram representar, a ideia de constante evolução e experimentação, “um croqui, um esboço, onde a criatividade e a pesquisa nunca param” — e isso vê-se pelo cocktail Mc Gimlet (10 euros), inspirado na polémica combinação de batatas fritas com sundae.

“É literalmente feito com batatas fritas do McDonald’s”. Ficam durante dois dias em maceração com vodka num saco em vácuo. “A baunilha [do sundae] é essência, e também tem vermute seco”. Para quem se questiona, não, o Mc Gimlet não passa nem pelo rotovapor nem pela centrifugadora: “Temos de fazer uma gestão então aqui acabamos por simplificar e fazemos mais macerações, filtragens e fat wash. Mas também, para extrair estes sabores a melhor forma é a maceração. Quando destilamos, parte do sabor em si desaparece e o que fica são os aromas. Na Toca, sendo muito vocacionada para as plantas silvestres e aromáticas, faz todo o sentido destilar. Aqui são mais os sabores mesmo a comida e isso consegue-se através de maceração, filtração e força centrifugal”, explica Constança.