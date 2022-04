Duncan Simpson: cidadãos comuns tinham "relação do tipo clientelista e também paternalista" com a PIDE

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Partindo de um corpus de 613 cartas de denúncia, 493 cartas de candidaturas espontâneas e 16 petições, dirigidas por cidadãos portugueses a agentes da PIDE, entre os anos de 1958 e 1968, o historiador Duncan Simpson procurou analisar diferentes aspetos da relação da sociedade portuguesa com a política política do Estado Novo, concluindo, através da análise da documentação guardada no Arquivo da Torre do Tombo, que esta foi “sempre muito mais ativa, interativa e multifacetada do que tem sido reconhecido até hoje”. Na opinião do investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), estas cartas mostram como a sociedade portuguesa se adaptou ativamente à presença da PIDE, num processo que Simpson acredita ter sido “mais de acomodação, de normalização e instrumentalização” da polícia política, do que de “inatividade passiva”, como tem sido sugerido.

O historiador acredita que a razão disso está no facto de “quase toda a historiografia ser sempre direcionada para os oposicionistas e para a maneira como estes eram perseguidos e submetidos aos mecanismos de perseguição da PIDE, exercidos de cima para baixo, enquanto o resto da população raramente entra no quadro analítico utilizado”. “Os oposicionistas não representam mais do que uma pequena minoria da população. Interessa deslocar o foco da análise para a maioria da população”, defendeu, acrescentando: “Acho que esta forma de ver as coisas, ‘de baixo’, da perspetiva dos cidadãos individuais, permite adicionar uma nova dimensão ao entendimento e à nossa compreensão da durabilidade do regime, sem dúvida, e isso não tem sido desenvolvido como podia ser”, explicou durante a entrevista com o Observador, a propósito da publicação de «Tenho o prazer de informar o Senhor Director…» — Cartas de Portugueses à PIDE (1958-1968).