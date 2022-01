Eleições italianas. Pode Draghi continuar a ser o “Super Mário” na presidência?

John Hooper diz que o risco associado a uma figura como Franco, um tecnocrata, é o de ser empurrado pela classe política: “Há um padrão na política italiana em que os políticos permitem que os tecnocratas giram as coisas numa situação de emergência, durante um ano ou assim, mas depois recuperam o poder. Acho que é um risco que, com Draghi fora, digam ‘Ok, pronto, muito obrigado, mas agora queremos voltar a tomar conta das coisas e queremos que um de nós seja primeiro-ministro’.”

Este é um cenário que os analistas defendem que deve ser evitado a todo o custo: o de eleições antecipadas, já que voltar a compor o delicado puzzle político italiano vai certamente revelar-se uma dor de cabeça.

Há, no entanto, alguma confiança em que isso não vai acontecer: além de uma genuína “vontade geral de estabilidade”, alguns deputados têm uma motivação extra: se houver eleições antecipadas, aqueles que não completaram o primeiro mandato perdem o direito a uma pensão vitalícia. De acordo com o jornal La Repubblica, 68% dos deputados e 73% dos senadores estão nesta situação.

Com tanto em jogo, é difícil prever o desfecho político da próxima semana. Draghi surge como o provável vencedor, mas vai ter de bater a concorrência. O Movimento Cinco Estrelas, o partido com maior representação parlamentar, já disse que preferia que a presidência fosse ocupada por uma mulher, e há ainda uma fação que apoia uma reeleição do atual Presidente, ainda que Sergio Mattarella, de 80 anos, tenha já indicado que se quer reformar.

