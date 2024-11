Elena e Jaime. Da primeira boda real da democracia espanhola ao "fim temporário de convivência" que se tornou definitivo

Representantes de 33 casas reais, mais de 1.500 convidados e uma multidão de curiosos para ver os noivos. Em 18 de março de 1995, pela primeira vez desde 1906, quando Afonso XIII, avô do rei emérito, se casou com Victoria Eugenia de Battemberg, Espanha celebrava uma boda real. Elena, a filha mais velha dos então monarcas Juan Carlos e Sofia, chegava à catedral para trocar votos e alianças com Jaime de Marichalar, e do príncipe Carlos a D. Duarte, a Europa em peso desaguava na Andaluzia para um evento que encheu a cidade e as páginas das revistas. “Sevilha inteira saiu às ruas e vestiu as suas melhores roupas. Não havia varanda na qual não se pendurasse um xaile de Manila, uma bandeira espanhola ou uma grinalda. Nas ruas, sevilhanas, palmas, arte, cor e gritos de ‘lindo, lindo’ para a infanta. Houve folia, luz, cor e ritmo que só os andaluzes são capazes de organizar. A soberba Giralda, emblema da cidade, decorada como nunca antes vista, mais de sete quilómetros de ruas cheias de grinaldas e bandeiras com os perfis dos noivos, vermelhos e amarelos, brancos e azuis…”, escrevia a Hola.

Tão espectacular quanto simples, o desenho do designer sevilhano radicado em Madrid Petro Valverde fora guardado com zelo até ao grande dia. Se a longa cauda de quatro metros fascinou, também um véu carregado de simbolismo, já usado pela rainha Sofia, e pela avó da noiva, Federica. Nos acessórios, reinou a simplicidade. Um pescoço livre e dois longos brincos de pérola nas orelhas, da sua mãe. Em outro branco e diamantes, a tiara Marichalar fora um presente da sogra. Já a pulseira pertencera à infanta Isabel, filha da rainha Isabel II (1830-1904). Pequenas rosas champanhe, lilases brancos e flores naturais da região escolhidas pela mãe do noivo completavam o bouquet criado pela Búcaro. A escolha da capital andaluz homenageava ainda a avó paterna, a condessa de Barcelona María de las Mercedes, grande aficionada de Sevilha, tal como a própria noiva. No interior do templo, não faltaram pequenas histórias como o breve desmaio da maiorquina e farol de elegância Rosario Nadal.

Do primeiro bebé em 30 anos na Zarzuela à “cessação temporária de convivência” e uma capa polémica

Foi numa charrete do século XVIII que os recém-casados abriram caminho entre a multidão, para um roteiro pela cidade com direito a paragem na paróquia de El Salvador, onde repousam os restos mortais dos bisavós da infanta, Carlos de Borbón e María Luisa de Orleans, e onde a noiva depositou o seu ramo. Depois da cerimónia, um banquete oferecido pelo restaurador Rafael Juliá, servido no pátio da Montería do Real Alcazar, para um festim de robalo do Mar Cantábrico, trufas e amêndoas, perdiz vermelha com molho castelhano, regado a brancos de Rueda, tintos de Rioja e cava catalão.