“Não é frequente ver uma colega de profissão, ainda mais com ideias progressistas, passar a frequentar palácios e a envergar tiaras”, escreve Mábel Galaz na introdução do seu livro Letizia Real. A autora é jornalista e durante cerca de 30 anos seguiu de perto os acontecimentos na Casa Real espanhola e acompanhou os assuntos da realeza no geral no jornal El País. Esteve presente no restrito grupo de jornalistas a quem o príncipe Felipe contou, no Natal de 2001, que a relação com a modelo sueca Eva Sannum tinha terminado e também entre os profissionais da comunicação chamados ao palácio de El Pardo para anunciar o noivado do herdeiro do trono espanhol e apresentar a sua noiva, Letizia Ortiz. A escolhida do príncipe foi, desde o início, uma personagem controversa na família real e, ao longo de quase 20 anos, a sua figura parece ter vindo a destacar-se à medida que o enredo da monarquia espanhola se foi complicando.

Mábel Galaz conheceu Letizia quando esta era ainda jornalista. Viu-a passar dos ecrãs da televisão onde dava as notícias para os palácios nos quais se formou como princesa das Astúrias e hoje assume o papel de rainha de Espanha. “Já se escreveu muito sobre Letizia, ainda que, diretamente se saiba muito pouco”, escreve a autora, por isso decidiu contar a história da soberana nos corredores reais. O resultado foi o livro Letizia Real com cerca de 250 páginas preenchidas com episódios bem conhecidos, com momentos testemunhados na primeira primeira pessoa e com pormenores que só quem se move nos bastidores deste meio saberia. Em Espanha o lançamento desta obra aconteceu em setembro de 2022, pela altura em que a rainha completou 50 anos. Agora chega a versão portuguesa e a autora respondeu a algumas perguntas do Observador.

▲ O livro "Letizia Real", da autoria de Mábel Galaz e da editora Esfera dos Livros, foi lançado em Espanha em setembro de 2022, este mês junho chegou a edição portuguesa

