Em ano de intercalares, aposta de Trump na política externa pode unir EUA "à volta da bandeira" ou resultar em "desastre"

Passaram quase 14 anos de uma eleição altamente atípica na História dos Estados Unidos. No dia 5 de novembro de 2002, milhões de eleitores norte-americanos dirigiram-se às urnas para votar nas eleições intercalares, as eleições entre dois ciclos presidenciais, em que o partido que ocupa a Casa Branca tem tendência a ser castigado e a sair derrotado. Contudo, nesse dia, o Partido Republicano de George W. Bush não só venceu as eleições, como conseguiu mesmo inverter o controlo do Senado. Em 2026, outro Presidente republicano quer repetir o feito e inverter tendências históricas.

A exceção à regra que explica os resultados de 2002 é o 11 de Setembro. Mais precisamente: “A popularidade do Presidente no rescaldo dos ataques terroristas do 11 de Setembro”, apontam dois cientistas políticos que estudaram esta tendência num artigo de 2024. Ao longo da História moderna, as surpresas nos resultados têm sido causados por eventos disruptivos. Há 14 anos, esse evento foi o atentado terrorista e a resposta firme de Bush, que gerou um efeito unificador e patriota que acabou por beneficiar os republicanos.

Agora, Donald Trump propõe-se a vencer as eleições intercalares com o mesmo tema que o mobilizou na campanha vitoriosa de 2024: o custo de vida. A bandeira foi selecionada por vários membros do Partido Republicano (e do Partido Democrata) e mencionada diretamente pelo Presidente quando, no início deste mês, se reuniu com congressistas republicanos e lhes pediu que trabalhem para uma vitória, admitindo que tem um motivo muito pessoal para querer evitar que os democratas ganhem: “Se não ganharmos as intercalares, eles vão encontrar forma de me destituir”. Na mesma ocasião, o Presidente também sugeriu cancelar as eleições, ideia que repetiu depois em entrevista à Reuters. Mas a ideia acabou desvalorizada como uma “piada” pela porta-voz da Presidência.

Apesar de selecionado o foco da economia interna, as ações do Presidente no mesmo período de tempo têm sido particularmente visíveis na área da política externa. Entre ataques na Nigéria e na Síria, a operação na Venezuela que derrubou Nicolás Maduro, a pressão sob o Irão, um interesse renovado na Gronelândia, a abordagem contínua de barcos no Mar das Caraíbas e ainda ameaças contra a Colômbia, Cuba e até o México, bem como as intervenções nas guerras do Médio Oriente e na Ucrânia, a política externa dos EUA tem tido lugar cativo na agenda política, mediática e eleitoral do país. A dissonância entre as palavras e as ações dividiram Washington e fizeram soar alertas internos sobre a possibilidade de o expansionismo poder prejudicar os resultados eleitorais do próximo mês de novembro.