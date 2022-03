Em busca do regresso ao top 10 e do tão esperado ano de afirmação: o 2022 de Miguel Oliveira vai arrancar

O facto de ter cumprido todo esse percurso com a KTM, atingindo sempre vários objetivos e tornando-se a figura de proa do investimento que os austríacos estavam a fazer no motociclismo, fez com que o piloto natural de Almada criasse uma autêntica família nas garagens. Com o pai sempre por perto e sem nunca perder as ligações familiares que lhe permitiram continuar a ser um miúdo que andava de mota a centenas de quilómetros por hora, Miguel Oliveira tornou-se muito próximo dos mecânicos, dos engenheiros, dos diretores e de todos os responsáveis pela união que ele próprio tinha de criar com a mota. Na Tech3, o português tinha uma equipa de cerca de 35 pessoas em que todos se conheciam, em que todos perguntavam aos outros pelas mulheres, pelos maridos e pelos filhos e em que os aniversários eram celebrados de forma natural. Algo que acabou por não durar para sempre.

Mas, ainda no ano de estreia, o piloto percebeu que ainda teria de passar por muitas dores de crescimento. Miguel Oliveira só conseguiu terminar no top 10 numa única corrida, no Grande Prémio da Áustria, e acabou a temporada no 17.º lugar depois de abdicar das últimas três provas para ser operado ao ombro, numa lesão que sofreu depois de uma colisão com Johann Zarco. Os problemas com Zarco, aliás, acabaram por ser uma das grandes preocupações do piloto português em 2019: na sequência desse acidente no GP da Grã-Bretanha, Miguel chegou mesmo a dizer que o francês tinha feito uma manobra “completamente suicida” e a relação entre os dois nunca foi extraordinária.