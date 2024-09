Em Timor-Leste, o Papa não falou do caso que mancha o herói nacional, mas pediu aos padres que não se sintam superiores ao povo

Na carta, a ONG pediu a O’Malley que aconselhasse Francisco “a falar ferozmente durante a visita” em nome das vítimas, ajudando o Papa a perceber “o quão sozinhas e assustadas se devem sentir”.

“Um número incalculável de vítimas de abuso sexual de menores em Timor-Leste tem, provavelmente, medo de denunciar o seu sofrimento, já que vêem os abusadores poderosos a desfrutar da afirmação pública apesar das graves acusações de abuso contra eles”, diz a carta, assinada pela co-diretora da Bishop Accountability, Anne Barret Doyle. “Quando uma criança é violada num país devotamente católico, e quando o abusador é um bispo e um herói nacional, os sobreviventes sentem-se especialmente impotentes e intimidados ao silêncio.”

Outro caso significativo é o do ex-padre norte-americano Richard Daschbach, expulso do sacerdócio em 2018 na sequência de abusos sexuais que cometeu contra crianças quando era missionário em Timor-Leste. Daschbach, também ele reverenciado como uma figura relevante da Igreja Católica na luta pela independência em Timor-Leste, foi condenado em 2021 a 12 anos de prisão por abusos de menores. Mais tarde, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, visitaria publicamente Daschbach na cadeia, o que causou polémica entre as organizações de defesa das vítimas de abusos.

Todo este contexto ajuda a perceber a complexidade da posição do Papa Francisco em Timor-Leste: condenar publicamente um herói nacional como Ximenes Belo acarreta o risco de criar tensões com a liderança e com o povo timorense; ignorar o assunto num país onde os abusos ganharam dimensão nos últimos anos tinha o risco de prejudicar a imagem internacional de Francisco, que tem procurado colocar o combate aos abusos no centro da agenda da Igreja Católica.

Para a ONG Bishop Accountability, a prioridade era só uma: Francisco tinha de mencionar o nome de Ximenes Belo. “É uma situação sombria para as vítimas, mas o Papa Francisco pode mudá-la. É venerado em Timor-Leste. Se condenar explicitamente [Ximenes] Belo e Daschbach e elogiar a coragem das suas vítimas, as suas palavras podem ter um enorme impacto positivo”, diz a organização. “Para terminar com o apego do povo a Daschbach e a Belo, o Papa tem de denunciar os dois homens pelo nome. Uma referência genérica que omita os nomes dos abusadores vai ser facilmente ignorada ou mal-interpretada.”

O Papa Francisco chegou a Timor-Leste na segunda-feira, vindo da Papua-Nova Guiné, e logo na sua primeira intervenção — num encontro com as autoridades, o corpo diplomático e representantes da sociedade civil timorense — tocou ao de leve no assunto quente. “Não esqueçamos muitas crianças e adolescentes feridos na sua dignidade. Trata-se de um fenómeno que está a emergir no mundo inteiro. Todos somos chamados a agir de forma responsável para evitar qualquer tipo de abuso e garantir que as nossas crianças cresçam tranquilamente”, disse o Papa, num discurso em que procurou chamar a atenção para as “chagas sociais” que afetam especialmente os jovens, incluindo a violência e o alcoolismo.

Na intervenção, Francisco não estabeleceu sequer qualquer ligação entre os abusos sexuais de menores e a Igreja Católica, muito menos referiu o caso concreto de Ximenes Belo. Havia, contudo, a expectativa de que o Papa guardasse para esta terça-feira um posicionamento mais forte sobre a questão dos abusos — sobretudo no encontro com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e catequistas na Catedral da Imaculada Conceição, em Díli.

No entanto, também neste segundo dia a intervenção do Papa Francisco não terá correspondido aos anseios das organizações de defesa das vítimas de abuso. O líder católico preferiu não se focar na questão dos abusos sexuais nem fez qualquer referência explícita a Ximenes Belo, mas optou por uma via diferente: dedicou uma grande parte do discurso a criticar o clericalismo e a avisar os padres e bispos de Timor-Leste que pertencer ao clero não significa integrar uma elite poderosa. Numa sociedade como a timorense, em que os sacerdotes católicos são reverenciados de forma senhorial e figuras como Ximenes Belo são incontestáveis, Francisco preferiu alertar para a tentação dos sentimentos de superioridade e apelar à humildade.

“Aos sacerdotes, em particular, queria dizer-vos: inteirei-me de que o povo se dirige a vós afetuosamente chamando-vos ‘Amu’, que aqui é o título mais importante, significa ‘senhor’. Mas isto não vos deve fazer sentir-se superiores ao povo, vocês vêm do povo, nasceram de mães do povo, cresceram com o povo, não esqueçam a cultura do povo que receberam. Não são superiores”, avisou o Papa.