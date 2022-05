Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sim, em certo sentido, todos os políticos são atores, não é só um cliché (será raramente um cliché?). Mas convenhamos, desde Ronald Reagan, quantos terão estado de facto assim inscritos nas finanças? Vivemos tempos extraordinários em que o mediatismo pode transformar, do dia para a noite, anónimos em celebridades e celebridades em decisores. Um dia, far-se-ão muitos filmes sobre o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mas nós, que estamos aqui e agora, podemos assistir ao seu extraordinário destino quase 24 horas por dia. E foi o que decidimos fazer, entre a Netflix e as notícias, a série “O Servo do Povo” e a guerra em direto, a personagem de uma história e a figura histórica. Não é um privilégio e nada tem de sorte, é só a realidade a ser bem mais fascinante do que a ficção.

Carregamos no play

