Espelhos com ouro, um detetor de radiação hiperssensível e um escudo tão grande como um campo de ténis. Dentro do Telescópio James Webb

No universo, acontece algo semelhante. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma — uns estonteantes 299.792.458 metros por segundo. Mas como a Terra e a estrela que emitiu a radiação estão a afastar-se uma da outra, as ondas chegam mais arrastadas no espaço — tal como acontece com as ondas sonoras de um comboio que, após ter passado por um passageiro na estação, se vai afastando. Ora, é difícil captar a radiação infravermelha a partir da Terra porque ela é absorvida pela atmosfera. A partir do espaço, no entanto, o campo é livre.

E fazê-lo não serve apenas para satisfazer a curiosidade de saber como foram os primeiros instantes de vida do universo. Serve também para descobrir a origem dos elementos de que é feito os olhos com que está a ler este artigo e do cérebro com que o está a interpretar, explica Raquel Crespo. Não, aquela história de todos sermos feitos de matéria estelar não é só uma frase feita: é a partir das fusões nucleares no coração das estrelas que nascem os elementos mais abundantes do nosso corpo e algumas das peças essenciais para a existência de vida — incluindo o oxigénio e o carbono. E é atrás do berço delas que vai o James Webb.

Mas Nuno Duarte, divulgador de ciência espacial e fundador da página Bit2Geek, vai ainda mais longe: “O conhecimento que o James Webb nos vai trazer vai mudar-nos enquanto seres humanos”, admitiu em entrevista ao Observador. “No dia em que ele começar a funcionar, o universo muda. Vai mudar a nossa visão dos céus porque vamos ficar com a certeza de que não estamos sozinhos”, antecipou o especialista. E a própria NASA admite que, para a agência espacial norte-americana, este é “um momento Apollo”, equiparável à ida da humanidade à Lua.

É que este telescópio vai fazer mais do que olhar (literalmente) para o infinito e mais além: vai também fazer uma análise mais fina aos corpos celestes mais misteriosos do próprio Sistema Solar, explorando as camadas profundas da tóxica atmosfera de Vénus, dos gigantes gasosos para lá da cintura de asteróides e a lua saturniana de Titã — o único objeto no Sistema Solar de que há provas concretas da existência de água líquida estável à superfície. Até agora, estes corpos celestes só foram explorados com minúcia por missões desenhadas especialmente para esse efeito. Mas o James Webb consegue fazê-lo numa espécie de teletrabalho interplanetário.

Mais: este telescópio tem capacidade para sondar o espaço interplanetário e encontrar possíveis sinais de vida em exoplanetas— por exemplo, a deteção de metano na atmosfera pode indicar a existência de vida microbiana —o que responderia a um dos mais importantes dilemas que reinam na área da exploração espacial: se a vida existe na Terra, um planeta igual a tantos outros que orbita uma estrela comum numa galáxia que nada tem de especial num canto aleatório do universo, não é de pensar que essa mesma vida é igualmente mundana? Mas se assim for, porque é que ainda não a descobrimos e a vida não vagueia livremente pelo espaço?