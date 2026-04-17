"Está tudo bem. Tem calma." Vereadora de Vagos ainda reagiu ao primeiro disparo, mas morreu depois de o filho atirar pela segunda vez

Sem mostrar arrependimento e sempre com a mesma expressão facial, Vasco [nome fictício] detalhou à juíza o que aconteceu na tarde em que disparou um primeiro tiro na direção da cabeça da própria mãe. Contou como ainda a ouviu dizer “… está tudo bem. Tem calma”. E como voltou a disparar logo a seguir, matando Susana Gravato. À juíza, não explicou as motivações para ter matado a mãe, então vereadora na Câmara Municipal de Vagos.

A autoria do homicídio ficou provada durante o julgamento, mas o adolescente não foi condenado, por ter apenas 14 anos. Esta sexta-feira, foi-lhe aplicada uma medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, em regime fechado, com a duração de três anos — a medida mais gravosa de internamento, como tinha pedido o Ministério Público (MP).

O Tribunal de Família e Menores de Aveiro teve em conta que os relatórios médico-legais não encontraram em Vasco qualquer patologia que pudesse ter estado na origem do ataque. Apesar disso, diz a nota que o tribunal tornou pública, o adolescente manifestou “traços psicopáticos significativos” e matou a mãe sem que existisse um contexto violento no seio da família que pudesse prever aquele desfecho.

Para o tribunal, a confissão do menor ocorreu num depoimento “pouco emotivo e estanque” em que não foi “demonstrado arrependimento”, recordou esta terça-feira, durante a leitura da decisão, a juíza presidente. No dia da morte da vereadora, o filho agiu com frieza. E isso aconteceu em dois momentos distintos: quando fez o segundo disparo sobre a mãe, apesar das palavras dela após ser atingida pela primeira vez; e quando, mais tarde, disse ao pai que a casa tinha sido assaltada.

Durante o julgamento, o coletivo recorreu a um estudo da Universidade do Porto sobre casos de matricídio, que estabelece uma relação com a existência de episódios anteriores de violência no contexto familiar. “Parece haver uma associação entre a presença de abusos ou maus tratos por parte da vítima ou de outro familiar, isto é, da presença de violência no seio familiar, e o cometimento de parricídios [homicídio cometido contra pai ou mãe] na forma tentada”, lê-se na dissertação “Parricídio: Um estudo exploratório”, de 2017, assinada por Maria João Santos Lage.

Neste caso, e contrariando esse padrão, não foram encontradas evidências de episódios anteriores de violência.

Uma hora depois de ter iniciado a leitura da decisão, a juíza ordenou a saída de jornalistas e público da sala de audiência para que o menor entrasse e lhe fosse explicada a sentença. Ao Observador, depois da sessão, a advogada de Vasco* disse que a decisão foi “o expectável”. Agora, diz, começa o processo de reintegração do jovem na sociedade.

“Precisa de ser reeducado, mas também precisa de ser reintegrado na sociedade. E essa reintegração não se faz num centro educativo fechado. Tem que se ir fazendo aos poucos, ao ser integrado na sociedade e na própria família”, explicou Carla Delgado.