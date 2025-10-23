1248,2kWh poupados 1248,2 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

i

Rui Oliveira/Observador

Rui Oliveira/Observador

"Como é que o menino fez tal coisa?". Em Gafanha da Vagueira, ninguém compreende como terá morrido a vereadora às mãos do filho

O filho de 14 anos da vereadora Susana Gravato foi colocado num centro educativo sob fortes suspeitas de ter assassinado a própria mãe. Vizinhos e amigos falam de uma família "unida".

Orquídea manteve a televisão ligada durante quase toda a noite de terça-feira. No ecrã repetia-se sem cessar um rosto que conhecia desde criança, o de Susana Gravato, a vereadora da Câmara Municipal de Vagos morta a tiro na própria casa durante essa tarde. A notícia deixou Gafanha da Vagueira, onde a advogada vivia desde os seis anos, em choque. As primeiras informações que iam chegando aos moradores e abrindo noticiários apontavam para a hipótese de um assalto violento, pela forma como a casa tinha sido revirada e um saco de dinheiro encontrado largado no chão. Mas esta quarta-feira de manhã, a Polícia Judiciária revelava que identificou o filho de 14 anos da vereadora por “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado”.

“Nada fazia prever este desfecho”, foram repetindo ao Observador vizinhos e amigos da vereadora, casada e mãe de dois filhos. Armindo, dono de uma loja de bicicletas próxima da casa da família, chegou a pensar que o crime podia ter sido um ato de vingança de alguém que pudesse ter sido representado por Susana Gravato, enquanto advogada. Outra moradora, que não quis ser identificada, mal conseguiu dormir na noite passada, a pensar que andaria um assassino à solta. E nenhum dos dois consegue compreender como o autor do crime pode ter sido o rapaz que todos descrevem como “educado”, “amoroso”, “muito bom para os avós”. “Ai nossa senhora, como é que o menino fez tal coisa?”, questiona também Orquídea, que recorda Susana Gravato como uma mãe carinhosa. “Ela é muito, muito boa pessoa”, sublinha. “Era”, força-se por corrigir.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou um menor com 14 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, que vitimou a sua mãe
Polícia Judiciária

“Tu sabes quem matou a Susana? Foi o filho dela mais novo”

A esplanada do café-restaurante Duna Verde está praticamente vazia nesta quarta-feira cinzenta e ventosa em Gafanha da Vagueira. Orquídea está sentada a uma mesa, a falar ao telefone sobre a perda que abalou a comunidade. Ao Observador explica que conhecia bem Susana Gravato, que chegou a “levar ao colo”, e também a família, desde o pai da vereadora, que em solteiro quis “casar” consigo, ao marido, dono de uma drogaria local e tesoureiro na Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora. “Eu às vezes ia lá à drogaria e dizia: ‘Epá, tu és um ladrão, já sabes que sou reformada, que estou doente da coluna, que não me posso mexer e não me fazes isto mais baratinho?’. Ele já sabia que era só a brincar”.

Quando a reformada, que passou parte da noite a acompanhar pela televisão as últimas notícias sobre o caso, desceu esta manhã ao Duna Verde para beber um chá recebeu um telefonema inesperado da irmã. “Ela disse-me: ‘Quida, tu sabes quem matou a Susana? Foi o filho dela mais novo’. Eu disse-lhe: ‘Ai, não digas isso’”. Acabava de ser divulgado o comunicado em que a PJ revelava ter identificado o filho da vereadora, de 14 anos, por suspeita do crime, depois de “recolher vários indícios de prova e recuperar a arma de fogo utilizada, que pertence ao pai do menor”.

“Ai nossa senhora, como é que o menino fez tal coisa?”, questiona também Orquídea, que recorda Susana Gravato como uma mãe carinhosa

Rui Oliveira/Observador

Segundo o Jornal de Notícias, o jovem foi buscar o revólver — que estava licenciado — ao cofre do pai. O menor, que teria passado a manhã na Secundária de Vagos, onde frequentava o 9.º ano, e almoçado com os pais num restaurante próxima da casa, conhecia o código de acesso. Terá sido também do cofre que retirou o dinheiro que viria a ser encontrado pelas autoridades caído na habitação. “Ele já tinha aquilo tudo planeado”, especula Orquídea. “Ele revirou as coisas todas em casa, deixou a saca com o dinheiro em cima da mesa. Já sabia que o pai tinha a arma”, afirma, como muitos em Gafanha da Vagueira.

O alerta “para uma vítima em paragem cardiorrespiratória” foi dado às 15h08, via 112, revelou o comandante dos Bombeiros de Vagos, José Santos, à Lusa no dia do crime. A vereadora tinha sido encontrada pouco antes pelo marido ensanguentada, deitada no sofá e tapada por um cobertor, avançou o Correio da Manhã. Ele teria acorrido ao local vindo da drogaria, depois de ter sido contactado por uma amiga com que Susana Gravato estava ao telefone no momento do crime, e que a ouviu a gritar “ai” antes de a chamada ser desligada. Ao chegar o homem tentou reanimá-la, confirmaram os bombeiros, que assumiram as manobras “até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local”.

Bandeira a meia haste em Vagos

Rui Oliveira/Observador

Armindo viu a primeira ambulância chegar ao local e a multidão que se foi juntando pouco depois para perceber o que se tinha passado. “Nunca ninguém ia imaginar, apanhou tudo de surpresa. A população está um bocado abatida”, explica.

Gafanha da Vagueira recorda uma vereadora “extraordinária” que ajudou a “construir um concelho mais humano e solidário”

Natural da freguesia de S. Salvador, em Ílhavo, Susana Gravato mudou-se aos seis anos com a família para Gafanha da Vagueira. Licenciou-se em Direito em 2001 e, entre 2003 e 2005, fez o estágio de acesso à profissão, lê-se na nota biográfica no site da Câmara de Vagos. Susana trabalhou muitos anos como advogada mas Armindo, um amigo dos pais da vereadora, diz que o bichinho da política sempre esteve lá.

Era uma joia de pessoa, passava e cumprimentava-me sempre. Não era vaidosa
Armindo, morador de Gafanha da Vagueira

Susana Gravato tornou-se militante do Partido Social Democrata em 1994, tendo feito parte da JSD – Jovens Sociais-Democratas. Em 2009 foi eleita para a Assembleia Municipal de Vagos pelo “Movimento Vagos Primeiro”, um cargo que ocupou até 2013. Atualmente, exercia funções de vereadora no executivo cessante (PSD), com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde. Numa nota nas redes sociais, o PSD local destacou “o exemplo de correção e de entrega ao bem comum, e a responsabilidade de honrar o seu legado prosseguindo o caminho com o mesmo espírito de serviço a Vagos”.

A ideia da política, diz Armindo, não agradou inicialmente aos pais. “Eles não gostavam muito dela ir para a câmara porque ela estudou para advogada, mas também nunca foram contra a vontade dela”, afirma o homem, acrescentando que não deixou que a mudança lhe subisse à cabeça. “Era uma joia de pessoa, passava e cumprimentava-me sempre. Não era vaidosa”, sublinha.

Armindo viu a primeira ambulância chegar ao local e a multidão que se foi juntando pouco depois para perceber o que se tinha passado

Rui Oliveira/Observador

Enquanto vereadora Susana Gravato acompanhou de perto o trabalho de várias entidades na área social, entre elas a Associação Extragenária, que pouco depois das eleições autárquicas que determinaram o seu último mandato a homenagearam num encontro. “Queremos agradecer à vereadora Susana Gravato, que termina agora as suas funções na Câmara Municipal de Vagos. Desde o primeiro momento, a Susana acreditou no nosso projeto e foi uma das principais responsáveis pela consolidação do trabalho que temos vindo a desenvolver no concelho”, escreveu a equipa numa publicação no Facebook.

Na terça-feira a associação recorreria à mesma rede social para lamentar a morte da vereadora. “Hoje, com imensa tristeza, recebemos a notícia da sua partida. Tivemos a imensa sorte de a receber na nossa casa, na Extragenária, nessa homenagem que lhe fizemos. Nesse dia, a Susana foi, como sempre, a última a sair. Ficou connosco até ao fim, entregando-se por completo a todos os que estavam presentes, com a generosidade e a alegria que sempre a definiram”, recordava. “Não sabíamos então que seria a última vez que a veríamos, mas ficará em nós a memória viva desse momento cheio de afeto e luz”, lê-se na publicação, que a descreve como uma “mulher extraordinária, visionária, próxima e profundamente humana” que ajudou a “construir um concelho mais humano e solidário”. “Acreditou no poder das pessoas e fez do serviço público um ato de amor”.

Susana Gravato era vereadora na Câmara Municipal de Vagos

Rui Oliveira/Observador

Mensagem semelhante partilhou a Santa Casa da Misericórdia de Vagos. “A Dr.ª Susana Gravato deixou a sua marca naquilo que fez na vida pública, na convivência com os amigos e na sua dedicação à comunidade. A sua presença era sinónimo de esperança, acolhimento e compromisso com o bem comum. Reconhecida pela sua entrega à causa pública e pela proximidade às pessoas, sendo um verdadeiro exemplo de força, tenacidade e dedicação”, sublinhou numa publicação. “A sua partida deixa um vazio profundo entre nós, mas também a certeza de que o seu exemplo continuará a inspirar todos os que tiveram o privilégio de a conhecer e partilhar da sua amizade”.

Susana Gravato era também catequista na Igreja da Boa Hora. “Já há muito tempo”, partilha Orquídea, acrescentando que os dois filhos também frequentavam a catequese naquela paróquia. À semelhança de outros amigos e vizinhos, descreve-a como uma mãe muito presente e carinhosa. O filho mais novo da vereadora esteve num primeiro momento sob a tutela da PJ, confirmou ao Observador a força policial a cargo da investigação. Esta quarta-feira foi presente ao Tribunal de Família de Menores de Aveiro, que determinou o seu internamento, em regime fechado, num centro educativo. “Ainda estou à espera de ligar a televisão e de ser um engano”, confessa uma moradora, num sentimento partilhado por muitos outros.

A avó não gabava mais nada senão os netos, que eles são muito atinadinhos, e a filha
Preciosa, moradora de Gafanha da Vagueira

O filho de Susana Gravato poderá, segundo o artigo 60.º da Lei Tutelar Educativa, ficar sob a guarda do centro educativo durante três meses, tempo que pode ser prolongado mais três meses “em casos de especial complexidade devidamente fundamentados”. Com 14 anos, o jovem podia ter ficado em regime semiaberto ou fechado — mas o juiz decidiu por esta última condição. Agora, o inquérito ao crime será dirigido pelo Ministério Público, que tem três meses para concluir a investigação — prazo esse que pode ser estendido mais três meses em casos complexos.

“A avó passava muito aqui, conversava um bocadinho e dizia: ‘Ah, a minha Susana, coitadinha, anda com os meninos para o futebol, o karaté, para aqui e para ali. Andavam sempre a correr. A avó não gabava mais nada senão os netos, que eles são muito atinadinhos, e a filha”, diz também Preciosa, atrás do balcão de uma mercearia. “Era uma família unida, não lhes faltava nada.”

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]

Proponha uma correção, sugira uma pista: aralves@observador.pt

Recomendamos

Mau Tempo

Prazo para Fundo de Emergência Municipal será alargado 

Sociedade

Operação "Todos os Santos" da GNR nas estradas até domingo

Sociedade

Natação em crianças pequenas reforça aprendizagem académica 

Ainda Bem que Faz Essa Pergunta

PS e AD preparam terreno para acordos?

Populares
BCE

BCE. Lagarde sai para usar a "voz" na defesa da "verdade"

Ranking Escolas

Secundário. 9 curiosidades e 6 gráficos sobre 2025

Ranking Escolas

Rankings 2025. 5 curiosidades sobre o 9.º ano 

Ranking Escolas

Secundário. Privados no Norte continuam a liderar rankings

Últimas
Não Se Fala de Outra Coisa

Andrea Bocelli alvo de críticas após apoiar Israel

Orçamento do Estado

OE. Governo fala em ano exigente na execução de fundos

Ambiente

Ilha nas Filipinas troca betão pela natureza

Relações Internacionais

UE e Canadá defendem aliança perante protecionismo dos EUA

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.