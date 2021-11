Afinal, quem tem direito a impor o teletrabalho? E que controlo pode o empregador exercer? 22 respostas sobre o que vai mudar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal tem estado nas notícias internacionais pela aprovação de medidas que regulam o teletrabalho além da pandemia. A Euronews salienta que Portugal “ilegalizou” a possibilidade de os patrões enviarem mensagens para o trabalhador, a mesma ideia que foi destacada pelo BusinessInsider, que escreve: “é agora ilegal para os patrões enviarem mensagem aos trabalhadores depois do horário em Portugal, numa altura em que o país tenta atrair nómadas digitais com novas medidas laborais”.

Mas as alterações vão muito além disso. A lei vai passar a ser mais específica sobre as despesas a cargo do empregador, alarga a possibilidade de os trabalhadores imporem o teletrabalho sem acordo do empregador e também restringe o leque de opções da empresa para controlar os seus trabalhadores. Afinal, o que muda com as regras aprovadas no Parlamento? E quando podem entrar em vigor?

Como se define o teletrabalho?

Nas alterações agora aprovadas, o teletrabalho é definido como “a prestação de trabalho em regime de subordinação jurídica do trabalhador a um empregador, em local não determinado por este, através do recurso a tecnologias de informação e comunicação”. Na lei que ainda está em vigor, a definição é ligeiramente diferente, ao entender por teletrabalho “a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e comunicação”.

Outra novidade é que algumas das mudanças que tiveram luz verde (por exemplo, o pagamento das despesas, a igualdade de direitos e deveres, o controlo do trabalho à distância ou as regras de saúde e segurança no trabalho) passam também a aplicar-se aos trabalhadores em regime de dependência económica, ou seja, os independentes em que mais de metade da atividade é prestada à mesma empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A empresa pode impor o teletrabalho?

Não. O teletrabalho está sempre sujeito a acordo (com algumas exceções, que serão explicadas mais à frente).