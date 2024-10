Evangélicos apoiam Trump, Kamala conquista ateus. "A grande influência" da religião nas eleições norte-americanas

Em declarações ao Observador, Brian Newman, professor de Ciência Polícia na Universidade Cristã de Pepperdine na Califórnia, concorda que “a religião não desempenhou um papel muito visível nas campanhas” de Donald Trump e Kamala Harris. Porém, o especialista frisa que as “identidades e as práticas religiosas vão fortemente dividir os eleitores republicanos e democratas outra vez em 2024”. Por causa disso, o docente antecipa “que a religião tenha uma grande influência nestas eleições”, mesmo que os candidatos não falem abertamente sobre o assunto.

Trump domina entre os evangélicos brancos, Kamala entre os ateus e agnósticos

É como se fosse uma sobreposição. Os republicanos dominam no chamada Bible Belt [o “Cinturão da Bíblia”, em português], no sudeste dos Estados Unidos, a que pertencem estados como o Alabama, o Arkansas ou o Mississippi. É a região norte-americana onde o protestantismo, nomeadamente o evangelismo, exerce uma maior influência na vida cultural e social, ocupando um papel central em várias comunidades. Por conseguinte, a população destes estados costuma ser mais conservadora e vê-se representada no Partido Republicano, tradicionalmente contra medidas como o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

É esperado que Donald Trump tenha um excelente resultado no Bible Belt e em outras regiões dos Estados Unidos em que existe um grande número de fiéis protestantes. “São generalizações, mas as pessoas que vão à missa ou a outros eventos religiosos com alguma regularidade provavelmente vão votar em Trump. Cerca de 80 a 85% das pessoas que foram à missa todas as semanas votaram nos republicanos nas últimas eleições”, explica Brian Newman.

A população mais religiosa vota, assim, em candidatos mais conservadores e que procuram uma maior influência da religião na política. Uma sondagem do Pew Research de junho de 2024 revela que “maioria dos apoiantes de Trump” — cerca de 69% dos inquiridos — “gostaria que a Bíblia tivesse pelo menos alguma influência nas leis dos Estados Unidos, incluindo 36% que disse que deveria ter bastante influência. Para além disso, 45% dos apoiantes de Trump referem que, quando a Bíblia e a vontade dos homens entram em conflito, a Bíblia deve ter uma maior influência do que as leis dos EUA”.

Entre as populações mais conservadoras estão os evangélicos brancos, o que corresponde a 14% da população norte-americana. São protestantes, mas pertencem a distintas igrejas espalhadas pelos Estados Unidos — como os congregacionalistas ou os baptistas. “A grande maioria, provavelmente cerca de 80%, é muito provável que vote em Trump, tal como fizeram nas últimas eleições”, constata Brian Newman

Apesar de todas as polémicas em que Donald Trump está envolvido — como as condenações relacionadas com o pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels — os evangélicos brancos, bastante conservadores, continuam do seu lado. O pastor de uma Igreja Baptista em Dallas e apoiante do candidato republicano, Robert Jeffress, explicou à Associated Press que o magnata adota “políticas a favor da Bíblia”, ao contrário dos democratas: “De várias formas, os cristãos sentem que estão numa guerra cultural existencial entre a bondade e a maldade e eles querem um guerreiro como Donald Trump que possa vencer”. O exemplo mais frequentemente apontado por estes eleitores foi a nomeação de juízes conservadores para o Supremo Tribunal, que são agora uma maioria neste órgão.