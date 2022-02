Fábio Porchat e o stand up: “Se tivesse seguido administração, hoje seria o engraçado da empresa, mas infeliz e frustrado”

Disse numa entrevista que nunca quis ser ator ou artista, mas a verdade é que desde criança sempre foi falador, expressivo, expansivo e engraçado. Teve consciência disso desde sempre ou os outros é que lhe foram dando uma espécie de validação?

Todo o mundo se surpreendeu quando decidi ser ator, ninguém me validou especialmente ou anteviu isso em mim. Fazia cursos de teatro amadores porque achava graça aquilo, nunca tive vergonha, sempre fui muito exibido e sempre contei histórias e logo percebi que as pessoas prestavam mais atenção quando elas eram engraçadas. Acho que inconscientemente fui caminhado para o humor, fui percebendo a minha facilidade para esse lado mais cómico. Decidi ser ator já com 18 anos quando fui ao programa do Jô Soares e foi só ali que eu abri os meus olhos para uma coisa que realmente era óbvia. Fazia teatro desde criança, adorava criar histórias, escrevia muito e assistia a mil filmes. Lembro que quando tinha uns 12 anos ia para a locadora [videoclube] alugar filmes para ver em casa e até dava dicas para os clientes sobre os filmes, lembro que pedi de presente de aniversário para a minha madrinha a assinatura de uma revista sobre cinema para saber das novidades. Era óbvio que eu estaria um dia envolvido neste mundo, mas às vezes a gente não deixa o olhar aberto para perceber os sinais. Acho que com 18 anos até foi cedo, há gente que se descobre com 40, mas no fim foi na hora certa mesmo.

Tinha alguém na família que estimulasse esse lado mais cómico e divertido em si ou é algo completamente inato?

A minha família tem figuras engraçadas e eu observo essas figuras com humor. A minha avó materna, por exemplo, é involuntariamente engraçada, não percebe a graça que ela faz lá do jeito dela, e a irmã dela, minha tia-avó, era para ter sido comediante, fazia comentários muito espirituosos, divertidos e desbocados, até escrevi uma peça chamada “Velha é a Mãe” inspirada nas duas. Sou uma pessoa muito de família e tenho nela uma base, mas não há neles ninguém propriamente comediante. Quando tinha seis anos, tinha acabado de começar a ler, e as minhas tias davam-me livrinhos de piadas do Joãozinho e do Papagaio, adorava aquilo, lia e ria muito, sempre gostei de tudo aquilo que me fazia rir.

A sua primeira plateia foi no programa do Jô Soares, consegue imaginar a sua vida sem esse momento? Como teria sido o seu futuro?

Penso que acabaria por descobrir isso, só que muito mais tarde, aquele programa me abriu os olhos realmente. Estava a estudar administração, que é aquele curso que todo o mundo faz quando não sabe bem o quer fazer na vida. Hoje provavelmente seria o engraçado da empresa, iria estar infeliz e frustrado numa empresa de marketing tentando organizar os eventos.

Na televisão, no teatro e no cinema fez várias coisas depois disso, consegue definir o seu tipo de humor? Ele foi mudando e evoluindo ao longo dos anos ou manteve-se sempre igual?

Acho que tudo vai mudando, vamos tendo outras referências, assistindo e absorvendo várias coisas e só fazendo humor é que se vai descobrindo o que somos. O meu humor é muito baseado em observação, no jeito de falar, no jeito de olhar aquela situação ou aquela pessoa, percebi cedo o que não conseguia fazer. Não sei fazer sotaque, não sei interpretar mil personagens, pessoas que botam uma peruca e um dente podre e se transformam. Não sou essa pessoa, acho que tenho um humor muito característico meu.

A intenção é sempre fazer rir o outro, num riso fácil e acessível, ou também tem o objetivo de fazer pensar?

Varia muito. Cada sketch do Porta dos Fundos pede um determinado olhar, a gente pode fazer uma piada de pum, de política, de casal brigando ou sobre a realidade do racismo no Brasil. O bom é poder transitar em todos esses tipos de humor. Fiz agora um vídeo para o Porta dos Fundos, por exemplo, que era só dizer palavrão, não tinha nenhuma intenção nenhuma, mas quando faço a série “Homens?” falamos sobre o machismo, o feminismo, sobre esse novo homem e o que está acontecendo com ele e ali há uma intenção. Quando apresento o “Que História é essa, Porchat?” ele é um programa de histórias das pessoas, não tem necessariamente uma intenção profunda, é ouvir episódios reais e perceber que todo o mundo pode ser interessante e divertido. No meu stand up novo falo das minhas experiências vividas em viagens e nasce porque penso que vivemos um momento em que as pessoas também se querem divertir um pouco sem ter que estar falando o tempo todo de política, o nosso dia a dia virou só isso. Também me interessa e é oportuno fazer um tipo de humor em que as pessoas se esqueçam um pouco da realidade.

O humor pode por si só um ato político ou social? Tudo pode ser matéria para um humorista trabalhar?

O objetivo principal do humor é fazer o outro rir, ponto. De que forma é que isso vai acontecer? Cada um vai encontrar as suas características e o seu jeito de fazer, tem comediante que é mais cerebral, outros são mais físicos, uns mais do diálogo, outros mais do monólogo, mas o objetivo principal é fazer rir. Como artista, gosto de olhar para um outro caminho, ou seja, fazer alguma coisa que ainda não tenha sido feita, tentar descobrir novas formas e novos assuntos e envolver o humor nisso.

Numa tentativa de fazer melhor?

Não, nada melhor ou pior, porque fazer rir é um ato genuíno. Uma pessoa que está triste e ri de uma piada não fala que riu dessa piada porque ela era inteligente, ela riu de uma piada porque era engraçada. Se é uma torta na cara, o Charlie Chaplin ou o Jô Soares não interessa, o objetivo é sempre a risada. É possível fazer piada com tudo e tudo pode ser engraçado, inclusive as coisas mais horríveis. Uma senhora que vai andado cai num buraco e a gente ri, a senhora pode ter morrido, mas a gente está rindo. Piadas preconceituosas podem ser engraçadas, aliás durante a minha infância inteira contei piadas horríveis, racistas, machistas, homofóbicas, eu ria e as pessoas à minha volta também. Até as piadas mais podres podem ser divertidas e cada comediante escolhe onde quer ir. Eu tento evoluir junto com a sociedade e deixar para trás aquelas piadas que já foram feitas, que estavam a magoar o outro e a perpetuar preconceitos. Uma piada não é só uma piada, é também uma opinião e uma força qualquer, eu tento caminhar para outra direção.

Qual é essa direção?

A que estou a seguir agora, o caminho da observação. Gosto muito da experiência de contar o que aconteceu comigo, gosto de vez em quando de pôr as pessoas a pensarem num assunto, gosto de tocar na ferida, de dessacralizar assuntos que são intocáveis, mas também de piadas bobas. Faço o que me faz rir e isso é muito pessoal, gosto de fazer piadas políticas, mas também adoro fazer as pessoas rirem sem ter que se preocupar com nada.