Ao terceiro, e suposto último, dia de alegações finais, a sala do Tribunal Central Criminal de Lisboa voltou a estar cheia. Tal como tem sido habitual, Rui Pinto entrou pela porta lateral, sempre acompanhado por um elemento das autoridades, com o seu computador, dossier e garrafa de água. Já depois das dez da manhã, advogados, coletivo de juízes e arguidos estavam prontos para ouvir as alegações finais de Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto. Mas João Azevedo, advogado de Aníbal Pinto, quis falar. E os planos mudaram depois dessa intervenção. As alegações finais foram interrompidas e só serão retomadas daqui a 10 dias, a 16 de janeiro.

Depois de ter falado esta quinta-feira durante mais de duas horas, a defesa de Aníbal Pinto — advogado que representou Rui Pinto em 2015, altura das conversações com o fundo de investimento Doyen e em que estava em causa um pagamento em troca do silêncio do alegado pirata informático –, pediu a palavra e anunciou o resultado preliminar, recebido às 9h27 desta sexta-feira, de uma perícia ao computador de Aníbal Pinto. Esta perícia foi, aliás, pedida já na quinta-feira à noite, depois do segundo dia de alegações e de terem sido ouvidos os representantes dos assistentes deste caso.

"Aníbal Pinto foi atacado informaticamente pelo método de phishing pelo dr. Pedro Henriques, através do domínio da Ordem dos Advogados", refere o requerimento entregue pela defesa de Aníbal Pinto.

