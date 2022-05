GES/BES. A primeira vítima vulnerável na história da criminalidade financeira em Portugal: “Elisa já ganhou”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos anos de Elisa Sousa foram de perdas. Com o colapso do BES, viu o dinheiro que poupou ao longo da vida perder-se. Foram 130 mil euros que ela e o marido juntaram para uma velhice confortável. Meses depois, com o desgosto, diz ela, perdeu o marido. Há três dias o telefonema do seu advogado devolveu-lhe algum ânimo: foi considerada no processo-crime GES/BES uma vítima especialmente vulnerável. Um estatuto atribuído pela primeira vez na história da criminalidade financeira em Portugal e que lhe permite passar para o topo da lista dos credores a indemnizar, em caso de condenação dos arguidos do processo logo na primeira instância. Pela primeira vez, os danos que um processo de crime económico causam a uma vítima são colocados no mesmo patamar dos danos causados a quem sofreu qualquer outro crime.

“A Elisa já ganhou o processo!”, disse-lhe o advogado Nuno Silva Vieira quando lhe telefonou a dar-lhe conta da decisão mais recente do juiz de instrução Ivo Rosa (a de 19 de maio), que tem nas mãos o megaprocesso BES e a decisão de fazer ou não avançar o caso para julgamento.

O advogado que representa cerca de 600 contas bancárias do antigo BES, que na prática correspondem a cerca de 1300 titulares (porque cada uma dessas conta tem entre dois a três nomes) já tinha conseguido o estatuto de vítima simples para cerca de 100 lesados. Alguns não quiseram avançar com o pedido, outros morreram antes do desfecho do processo, outros ainda esperam pela mesma decisão. “Sei que há requerimentos nossos ainda guardados em caixotes que vieram das antigas instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal”, explicou ao Observador. Para estes, o representante dos lesados espera igual decisão, mas esta “vitória” mais recente é para ele ainda maior e significa um marco histórico para as vítimas dos chamados crimes de colarinho branco.

Elisa é viúva, não tem filhos e já pensou em vender a casa para ter dinheiro

Elisa, 74 anos, não tem filhos, vive em casa própria e ao fim do mês recebe uma pensão de 282,96 euros. Os 130 mil euros (100 mil+30.060) com que adquiriu vários produtos que a sucursal do BES na Madeira lhe vendeu a ela e ao marido não tiveram retorno. E o dinheiro que ambos amealharam ao longo de uma vida trabalho para somar a uma previsível reforma reduzida desapareceu. O marido de Elisa adoeceu ainda no ano dessa perda. E nunca mais conseguiu reerguer-se, acabando por morrer. Desde então Elisa vive sozinha, porque o casal não teve filhos, “desgostosa e em stresse” e chegou mesmo a pensar a vender a casa onde vive para ter liquidez. “Com este estatuto ganhou uma nova esperança”, afirma Nuno Silva Vieira — que avançou com um pedido de indemnização civil para que Elisa fosse ressarcida, ao mesmo tempo que pediu ao processo para que ela fosse considerada uma vítima especialmente vulnerável em razão da idade, de problemas de saúde que enfrenta e também dos escassos rendimentos.