Governo com "pouca margem" para alterar Orçamento. Mais próximo do Livre e longe da geringonça

Um Orçamento diferente dos que o antecederam, construído sem pensar em parceiros e com uma almofada curta para alterações. Governo e PS estão por estes dias a estudar as mais de 1400 propostas de alteração que os partidos apresentaram e que serão votadas na próxima semana no Parlamento, já com alguns dados adquiridos: PAN e, sobretudo, Livre têm mais hipóteses de ver as suas medidas aprovadas; a esquerda avançou com medidas que têm impactos “brutais” e incomportáveis; e o próprio desenho do OE será bem diferente dos tempos da geringonça, uma vez que já não é construído a pensar em deixar espaço (e, sobretudo, dinheiro) para propostas alheias.

“O Orçamento tem uma zona de contingência, mas que é para isso mesmo e não para novas políticas“, argumenta ao Observador fonte do Governo sobre a dotação provisional — que é a almofada para responder a imprevistos e onde está também a “pouca margem” que o Governo diz ter para e negociação na especialidade.

A mesma fonte alerta ainda que “este Orçamento não foi feito na base dos anteriores, em que havia uma reserva na cabeça de todos e um debate prévio à apresentação do Orçamento”. “Este Orçamento não segue o método da geringonça”, diz, antecipando um resultado bem diferente quanto à aceitação de alterações que venham das bancadas da esquerda.

A uma semana da votação final do Orçamento (marcada para 27 de maio), PS e Governo fazem as contas aos impactos de cada proposta com um princípio em mente, sublinhado pelo deputado — e ex-secretário de Estado do Emprego — Miguel Cabrita na SIC, no domingo passado: o Governo está a avaliar cada uma das mais de 1.400 propostas de alteração e só está disponível para ponderar as “que não desvirtuem o Orçamento”, respeitando as prioridades políticas traçadas pelo Executivo, as “contas certas” que Fernando Medina quer preservar e as (poucas) mudanças que a guerra na Ucrânia veio impor.

Apesar de arredada das negociações, a esquerda não baixou a fasquia, desde o pacote do Bloco de Esquerda para combater a inflação, passando pela taxa sobre lucros extraordinários, até à baixa da taxa de IVA da eletricidade e gás à percentagem mínima (6%). No grupo parlamentar do PS, estas propostas parecem ter um destino praticamente certo: “Impactos brutais orçamentais, não temos hipótese”, ouviu o Observador.

Mas o problema com a esquerda não é apenas financeiro. O Observador sabe que a própria lógica de alteração do Orçamento, nesta fase da especialidade, vai mudar. Durante os anos da geringonça era habitual incluir algumas normas sobre várias carreiras e até normas programáticas de forma a assegurar os compromissos com os partidos à esquerda do PS. “Felizmente, para a clareza do processo orçamental, deixou de haver essa mistura“, congratula-se um socialista.

Por outras palavras: as normas sobre contratações em vários setores (médicos, inspetores, professores, etc.) e sobre as suas carreiras costumavam, na era da geringonça, ficar previstas no Orçamento — mesmo quando não tinham a ver diretamente com matérias orçamentais — para mostrar boa vontade e abertura para os compromissos com a esquerda, chegando a funcionar como uma espécie de acordos anuais.

O desfecho é conhecido: a esquerda começou a irritar-se — com o Bloco a romper primeiro a corda — quando começou a fazer as contas às medidas que ficavam escritas mas não eram, afinal, executadas. Aos olhos dos antigos parceiros de ‘geringonça’, a boa vontade e abertura para os compromissos manifestadas pelo PS eram, na verdade, pouco mais do que um logro.

Agora, o que se prevê é que haja “muito poucos ou nenhuns” compromissos relativos a carreiras. Ora, a esquerda insiste em questões como a exclusividade dos médicos no SNS ou alterações na idade da reforma e penalizações nesse valor, consoante as carreiras contributivas que estejam em causa.