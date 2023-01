O Presidente da República bem tentou puxar Fernando Medina para o centro da tensa negociação com os professores, que decorreu enquanto avançavam os protestos nas ruas e a greve nas escolas. Mas o primeiro-ministro e os dois ministros apareceram a falar em coro: o Governo está apostado em mostrar-se coeso, numa altura de fragilidade e em que a esquerda alimenta a tese do estrangulamento financeiro desta negociação. O argumento das “contas certas” está a ser aproveitado para o ataque ao Governo — e mesmo parte do PS mostra-se preocupada com as limitações que isso pode trazer às pretensões de uma importante base de apoio do partido.

Do lado do Governo, António Costa respondeu diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa, na quarta-feira, quando garantiu a “boa fé” do Executivo nas negociações, acrescentando que “quando o ministro negoceia fá-lo em nome de todo o Governo, que é só um e é uma equipa. Não há o ministro das Finanças, da Educação, do Trabalho”.

Não é um acaso a referência ao ministro das Finanças: no dia anterior, Marcelo tinha feito questão de mencionar Medina, defendendo que “quando há responsabilidade financeira não é só o ministro da Educação que é convocado para a solução, é importante que o ministro das Finanças e o Governo como um todo sejam envolvidos”.

A ideia transmitida pelo líder do Governo foi repetida pelo ministro da Educação, João Costa, e Fernando Medina, que esta semana recusava comentar as negociações, frisando que “o Governo tem de falar a uma só voz”. Ficava clara a intenção de blindar a negociação com os professores, afastando a ideia de que uma financeirização dessa discussão estará a travar as conversações.

