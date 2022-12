O hidrogénio verde é a nova coqueluche das energias renováveis. É visto como a solução para descarbonizar os setores para os quais a eletrificação não é a resposta: a indústria, em particular a que usa muito calor, e os transportes. O hidrogénio pode ainda ajudar a estabilizar a injeção de fluxos de renováveis nas redes elétricas na medida em que consegue absorver a produção excedentária e proporcionar algum armazenamento. E promete, nestes tempos de insegurança no acesso ao gás e ao petróleo, alguma independência energética para os países que não produzem combustíveis fósseis.

É o caso de Portugal, que tem um trunfo neste jogo — as condições geográficas e climatéricas para produzir energia renovável barata. Esta é uma peça fundamental para a equação do hidrogénio verde funcionar. Mas está longe de ser suficiente e até os mais entusiásticos promotores estão a revelar sinais de frustração perante as muitas incertezas que estão a travar o avanço dos projetos de mil milhões.

Alguns projetos anunciados para Portugal ↓ Mostrar ↑ Esconder O MadoquaPower2X é uma parceria que junta a portuguesa Madoqua Renewables, a Power2X dos Países Baixos e a gestora de fundos dinamarquesa CIP. O investimento de mil milhões de euros foi anunciado para Sines em abril e prevê a instalação de unidades de eletrólise com potência de 500 MW para produzir 50 mil toneladas de hidrogénio verde e 500 mil toneladas de amónia verde. Para garantir que é tudo verde, a Madoqua conta com geração renovável portuguesa em projetos desenvolver em paralelo. A decisão final de investimento está prevista para 2023.

Em meados de novembro foi assinado um contrato para instalar uma fábrica de hidrogénio verde. A NeoGreen Energy é uma joint-venture luso canadiana que pretende instalar um eletrolisador de 500 MW (megawatts), mas apesar do contrato para reserva de espaço — 10.000 hectares em Sines, o local mais procurado pelos promotores desta tecnologia — a decisão final de avançar só será tomada em 2023.

Mais nacional, a Galp e a EDP e mais parceiros (Bondalti, Engie e Efacec, entre outros) apostam no GreenH2Atlantic que quer instalar uma unidade de produção nos terrenos da central a carvão de Sines, desativada desde 2021. A unidade com capacidade de eletrólise de 96 megawatts espera produzir 9 mil toneladas de hidrogénio verde que terá como clientes a refinaria da Galp, mas também a injeção na rede gerida pela REN. O projeto está na fase inicial de licenciamento ambiental e tem data prevista de operação para 2026. O investimento de 76 milhões de euros teve um apoio comunitário de 30 milhões de euros.

Na fileira industrial, que são os primeiros clientes interessados na solução mágica que promete limpar a indústria dos gases de efeitos de estufa a preços atrativos, também se multiplicam os projetos. A Bondalti (grupo químico da José de Mello com instalações em Estarreja) é um grande produtor de hidrogénio cinzento e pretende investir 142 milhões de euros até 2026 para descarbonizar o seu processo industrial. A Rega Energy, empresa liderada por um antigo gestor da Air Liquide, junta várias indústrias da região centro (Marinha Grande), do vidro aos cimentos, num projeto de 100 milhões de euros chamado de Nazaré Green Hydrogen e que pretende replicar em Coimbra.

Estes sinais foram evidentes num debate promovido na última conferência da APREN (Associação das Empresas Renováveis) que se realizou em Lisboa nos dias 16 e 17 de novembro e que juntou representantes da EDP, Galp, Efacec, Smart Energy, Madoqua Renewables (que tem outro projeto de grande dimensão para Sines) e o especialista Nuno Ribeiro da Silva. O presidente da Endesa Portugal (cujas declarações sobre o custo do mecanismo ibérico provocaram uma forte reação por parte do Governo, polémica sobre o qual o gestor ainda não quer prestar declarações) trouxe para a discussão a experiência do desenvolvimento passado de outras tecnologias renováveis.

