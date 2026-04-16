Esta foi uma história que se começou a escrever há mais de 50 anos. Primeiro num laboratório em Madrid. Depois, com a transferência para Amer, na província de Girona. Graças à visão de um grupo de jovens empreendedores catalães, nasceu a HIPRA, a quinta maior empresa mundial na área das vacinas para a saúde global. E desde o seu início, o trajeto tem sido guiado por um único objetivo: assumir a prevenção como a ferramenta essencial para a melhoria da saúde.

Só na última década, foram lançadas 21 vacinas biotecnológicas, posicionando a empresa como a que mais vacinas introduziu no mercado, durante este período. De que forma? Através de um modelo de negócio único, assente no controlo integral de toda a cadeia de valor, desde a investigação e desenvolvimento até à produção e comercialização. Esta abordagem integrada permitiu à marca adquirir um conhecimento técnico sólido e posicionar-se como uma referência global na biotecnologia aplicada às vacinas.

A par com tudo isto, e impulsionada pela ambição de expandir a sua atividade além-fronteiras, a HIPRA estabeleceu-se em Portugal em 2001. Daí em diante, o país tem vindo a afirmar-se como um parceiro estratégico para o seu crescimento internacional – numa primeira fase na área da saúde animal e, recentemente, com a criação da divisão de saúde humana. Este percurso culminou, em maio de 2024, com a criação da HIPRA Human Health Portugal, um marco relevante para o setor biotecnológico na Península Ibérica. Este passo reflete anos de confiança no potencial do país, enquanto região comprometida com a saúde, reforçando simultaneamente a posição da empresa como referência na prevenção e controlo de doenças, alinhada com a abordagem One Health. Esta visão valoriza a interligação entre saúde animal e humana, permitindo, através das sinergias entre as diferentes áreas, uma melhor compreensão e prevenção de doenças zoonóticas, como se verificou durante a pandemia de COVID-19. Com um foco contínuo na prevenção, e reconhecendo as vacinas como ferramentas essenciais no combate às infeções e à propagação de agentes patogénicos resistentes, a HIPRA tem consolidado o seu papel como parceiro estratégico dos sistemas de saúde na Europa, e em diversos países, contribuindo ativamente para enfrentar a resistência antimicrobiana, um dos maiores desafios globais da atualidade.

Mas o trabalho não ficou por aqui… ↓ Mostrar ↑ Esconder Em 2021, foi criada a Divisão de Saúde Humana . Evoluiu, desde então, para uma visão abrangente da saúde, que vai muito para além da ideia de One Health. Em apenas quatro anos, alcançou o feito de registar uma vacina, processo que, em casos normais, pode demorar até uma década;

. Evoluiu, desde então, para uma visão abrangente da saúde, que vai muito para além da ideia de One Health. Em apenas quatro anos, alcançou o feito de registar uma vacina, processo que, em casos normais, pode demorar até uma década; Ainda no mesmo ano, fortaleceu as suas capacidades de investigação diagnóstica e a avaliação da microbiota intestinal , com incisão na deteção precoce de doenças digestivas;

, com incisão na deteção precoce de doenças digestivas; Em março de 2023, foi aprovada a primeira vacina 100% europeia para prevenir a COVID-19, atribuída pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), pela Comissão Europeia e pela OMS, e desenvolvida, na íntegra, na União Europeia, pela HIPRA;

europeia para prevenir a COVID-19, atribuída pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), pela Comissão Europeia e pela OMS, e desenvolvida, na íntegra, na União Europeia, pela HIPRA; A marca participa, de forma ativa, em projetos de investigação europeus , como é o caso do avanço da investigação de uma vacina para o vírus do Nilo Ocidental;

, como é o caso do avanço da investigação de uma vacina para o vírus do Nilo Ocidental; Em 2024, investiu mais de 92 milhões de euros em I&D e infraestruturas, reafirmando a inovação como peça central do seu modelo de negócio;

em I&D e infraestruturas, reafirmando a inovação como peça central do seu modelo de negócio; Conta, atualmente, com mais de 2700 profissionais em 40 países ;

; Implementou uma Estratégia Corporativa de Sustentabilidade , alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assente no ambiente, nas pessoas e na ética;

, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assente no ambiente, nas pessoas e na ética; Já em 2025, surge a HIPRA Biotech Services, uma nova unidade da CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), que oferece soluções de desenvolvimento e fabrico para produtos biológicos, apoiando terceiros em todas as fases, desde o desenvolvimento inicial até à produção comercial.

Autonomia estratégica da Europa: o pilar do futuro?

Da promoção da imunização, e da saúde humana, à aposta contínua na inovação e na investigação, diversos fatores têm contribuído para consolidar o percurso da HIPRA, tanto em Portugal como nos restantes mercados onde está presente. No entanto, num contexto global em que os desafios na área da saúde se tornam cada vez mais complexos e interligados, torna-se essencial destacar a urgência de um novo tema: a autonomia estratégica da Europa. Face a este enquadramento, a criação da HIPRA Human Health Portugal representou muito mais do que uma simples expansão territorial. Trata-se de um reforço claro de uma visão estratégica orientada para o futuro da biotecnologia europeia. Um futuro que depende de pilares fundamentais como a prevenção, a inovação, a colaboração científica e o desenvolvimento de soluções inovadoras, elementos indispensáveis para garantir a continuidade e o progresso nesta área.

Para César Jesus, Vaccines Director da HIPRA Human Health Division, e face ao contexto internacional marcado por instabilidade geopolítica, tensões comerciais e reconfiguração das cadeias de abastecimento, a Europa “enfrenta um desafio estrutural que continua por resolver: a dependência externa em áreas críticas para a sua soberania. A saúde é uma delas e, como vimos num passado recente, é possivelmente uma das mais sensíveis”. Segundo o responsável da Hipra Human Health Vaccines, torna-se claro que o reforço da autonomia europeia na indústria farmacêutica, e biomédica, deve ser uma prioridade. Isto significará garantir capacidade própria para investigar, desenvolver, produzir e disponibilizar medicamentos e vacinas essenciais, assegurando que “a Europa possui competências e infraestruturas suficientes para responder rapidamente a crises de saúde pública ou a novas necessidades terapêuticas, sem ficar totalmente dependente das Big Pharma”, acrescenta.

Nas palavras de César Jesus, Portugal reúne todas as condições para assumir um papel de destaque nesta temática. Os seus centros de investigação, as universidades reconhecidas internacionalmente, os profissionais qualificados e uma rede crescente de empresas biotecnológicas, são vantagens estratégicas que podem tornar o país num HUB europeu de investigação clínica. Mas para alcançar este patamar, torna-se urgente tomar medidas, como acelerar processos de aprovação, garantir maior previsibilidade, assegurar o acesso a dados essenciais e criar condições mais competitivas e atrativas para o investimento internacional. “Um sistema mais ágil, coordenado e digitalizado, posicionará Portugal como referência europeia para a investigação clínica. Paralelamente, é fundamental evoluir nas políticas de acesso ao medicamento. O tempo entre a aprovação de um medicamento inovador na Europa e a sua disponibilização aos doentes em Portugal é demasiado longo. Uma política de acesso mais rápida e eficiente deve assentar em processos de avaliação e financiamento mais céleres, baseados em evidência científica robusta e em modelos de partilha de risco entre o sistema público e a indústria”, sublinha o Vaccines Director da HIPRA Human Health Division.

Podcast Covid: Linha de Imunidade ↓ Mostrar ↑ Esconder Dia 23 de abril, pelas 15h30, não perca a estreia do podcast Covid: Linha de Imunidade, com o apoio da Hipra. Ao longo de três episódios, falamos com especialistas sobre cobertura vacinal, literacia em saúde e de como a informação pode ajudar a prevenir a Covid-19. Disponível no site e plataformas do Observador.

Aqui, volta a tornar-se clara a importância da prevenção. Investir neste parâmetro é, uma vez mais, contribuir para a melhoria a saúde da população e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade financeira do sistema de saúde. E importa referir: falar em autonomia estratégica não deve ser sinónimo de despesa. Pelo contrário, deve ser visto “como um investimento com retorno garantido”, remata César Jesus, reforçando que cada euro aplicado em investigação, inovação e prevenção gerará múltiplos benefícios económicos. “Num contexto global recheado de incerteza, a Europa tem de reforçar a sua capacidade de resposta em saúde, e Portugal deve assumir um papel mais ambicioso neste esforço coletivo. A autonomia estratégica na saúde é, acima de tudo, uma escolha de futuro”.

“Construir imunidade para um mundo mais saudável” tem sido a luz guia de um itinerário feito de escolhas. Ao longo de anos de trabalho, a HIPRA tem dado exemplos de como a saúde é um todo, composto por pessoas, animais e ambiente, e, acima de tudo, por decisões conscientes. No caso da autonomia na saúde, a questão não muda de figura. Em vez disso, vem reforçar a importância de se escolher o bem comum, rumo a um futuro que se ambiciona mais saudável. Conheça o trabalho da marca, aqui!