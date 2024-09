Homicídios e "vaga massiva de detenções". Como a Venezuela chegou a um "nível de repressão nunca visto" após as eleições

Esta posição relativamente neutra está a dar sinais de estar por um fio. O mandado de captura emitido pela Justiça venezuelana para deter Edmundo González motivou uma reação brasileira e colombiana. Numa nota conjunta, os dois países admitem que a decisão judicial prejudica a busca pela democracia e a “promoção de uma cultura de tolerância e convivência”. “Dificulta, ademais, a busca por uma solução pacífica, com base no diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas.”

Mesmo antes desta nota, o assessor da presidência brasileira para os Assuntos Internacionais, Celso Amorim, veio denunciar o pendor “autoritário” do regime de Nicolás Maduro. “Não sentimos abertura para o diálogo, há uma reação muito forte a qualquer comentário, temos notícias de várias prisões — o próprio governo anunciou mais de duas mil prisões, não sei se para intimidar. Não há dúvida de que há um autoritarismo”, criticou.

Perante estas críticas e até pelo pedido de divulgação das atas, Nicolás Maduro não esconde o desagrado com o posicionamento dos seus vizinhos. Lembrando as eleições presidenciais brasileiras de 2022, o Chefe de Estado venezuelano recordou, na semana passada, que, na sequência das eleições brasileiras e a contestação de Jair Bolsonaro relativamente ao processo eleitoral brasileiro, a Venezuela não emitiu nenhum “comunicado”. “A Venezuela disse algo? Nos dissemos apenas que respeitamos as instituições brasileiras e o Brasil resolver os seus problemas internamente, como deve ser”, atirou.

A tensão com os parceiros regionais ainda ficou mais visível esta quarta-feira. O Presidente venezuelano deveria ter uma reunião virtual, organizada pela Colômbia, com os seus homólogos — o mexicano, Lopéz Obrador, o colombiano, Gustavo Petro, e o brasileiro, Lula da Silva. No entanto, Nicolás Maduro cancelou e Diosdalo Cabello (número dois do regime) veio atirar contra a diplomacia de Bogotá: “Acreditam que podem vir e enfiar o nariz na Venezuela. Acham que pode dizer ‘estamos a coordenar uma reunião entre Colômbia, Brasil e México para discutir a questão da Venezuela’. Como é? Nós, venezuelanos, discutimos a questão da Venezuela.”

As relações estão cada vez mais conturbadas e a Venezuela corre o risco de ficar isolada, pelo menos a nível regional, sem o apoio brasileiro e colombiano. Ainda assim, Caracas continua a confiar em alguns aliados, principalmente em duas potências: a Rússia e a China. Quer Moscovo, quer Pequim foram duas das capitais que mais rapidamente congratularam Nicolás Maduro, após o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano ter declarado que a sua vitória era “irreversível”.

Em 2019, num momento em que o regime atravessa um momento complicado no que toca à contestação interna, a Rússia enviou aviões militares para a Venezuela. E continua a apoiar Nicolás Maduro, sendo que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegou a apelar à oposição para “aceitar os resultados”. “É muito importante que as tentativas de alterar a situação dentro da Venezuela não sejam incentivadas por países terceiros e que a Venezuela esteja livre de influência estrangeira”, atirou o responsável da presidência da Rússia.