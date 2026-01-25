IL com fé no movimento de Cotrim. PSD ridiculariza: "É de gargalhada"

A luta por mediatismo e a ambição por osmose

O Observador sabe que na reunião da Comissão Executiva da IL, que se focou nas presidenciais e no resultado de João Cotrim Figueiredo, o assunto do “Movimento 2031” não foi colocado em cima da mesa, nem sequer como hipótese. Ainda assim, houve quem, na cúpula do partido, estivesse perfeitamente informado antes do anúncio público, o que mostra que Cotrim teve o cuidado de não deixar a direção da IL totalmente às escuras.

Os dirigentes ouvidos pelo Observador entendem que um capital político tão avultado não pode ser desperdiçado, desde logo porque João Cotrim Figueiredo está em Bruxelas e se desaparecesse depois da conquista de 900 mil votos correria o risco de perder parte do que conquistou. Seja a pensar no presente ou num futuro mais distante.

Uma das fontes liberais ouvidas pelo Observador explica que, com a fragmentação atual do eleitorado e a escolha “entre o insuficiente e o péssimo”, o próximo Presidente da República “corre o risco de não ter a vida facilitada nas eleições daqui a cinco anos”, podendo esta ser uma forma legítima de Cotrim preparar uma nova corrida a Belém em 2031. “Sem dúvida”, sentencia-se.

No mesmo sentido, há quem acredite que o movimento até pode favorecer os liberais. Perante a “grande sede de mudança” que a candidatura de Cotrim demonstrou, e o facto de haver um “eleitorado que não escolhe a via do imobilismo do PS ou PSD, nem escolhe a via da destruição do Chega” e opta pela “terceira via, a via das reformas”, acredita-se que quem “melhor representa esta terceira via é a IL”. “[Cotrim] mostrou que há mesmo muita gente que partilha esta visão, pelo que serve de ambição para a IL também.”

Há quem olhe para o projeto como um “verdadeiro think tank” que possa debruçar-se sobre os mais diversos temas e “estabelecer pontes com diferentes atores políticos”. Que possa, no fundo, fazer um papel que é associado ao Instituto +Liberdade, mas em que nunca houve “ligação direta com a IL, nem colaboração”, apenas “membros comuns”. “Partilha e proximidade” que pode agora passar a existir entre o partido e o projeto de Cotrim.

Depois de ter ficado provado que Cotrim conseguiu, em muito, ir além do eleitorado da IL e entrar em força na AD, existe a convicção de que “é preciso um projeto transversal a diferentes eixos políticos e que consiga tirar as pessoas do ambiente de crispação” da política nacional.

Soma-se a prova de abrangência à necessidade de “mais mediatismo” — na entrevista na SIC-Notícias, Cotrim ainda piscou o olho ao espaço de comentário de domingo à noite que Marques Mendes deixou vago. Na IL, acredita-se que é preciso trabalhar essa notoriedade, ter “atenção na imprensa”, um “espaço de relevância” e de “influência nos media“.

A verdade é que, perante o que existe, é mais fácil vislumbrar uma visão popular num projeto de Cotrim Figueiredo do que na IL — contrariando a justificação que o liberal assumiu para deixar a liderança do partido (e já assumiu o erro). Com uma IL “acantonada”, defende-se que o movimento “pode ser mais abrangente“.