Centeno em entrevista. Novo Banco "teve tudo para não pedir mais" dinheiro ao Estado, num ano em que teve quase 200 milhões em lucro

Mário Centeno tem a “convicção grande” de que o Novo Banco não tem razões para fazer um novo pedido de capital ao Fundo de Resolução, relativamente a um exercício – o de 2021 – em que a instituição teve lucros de quase 200 milhões de euros e até renovou a sua imagem institucional. E, daí, diz ter a “expectativa de que não vai haver nenhuma injeção de capital“, como pediu António Ramalho.

Em entrevista ao Observador, o governador do Banco de Portugal diz que o Novo Banco “ao longo de 2021 tinha e teve todos os instrumentos para garantir que o mecanismo contingente de capital” não era novamente acionado neste início de 2022. Uma chamada de capital que foi justificada pela a comissão executiva do Novo Banco por um imprevisto fiscal e uma disputa jurídica que vem de trás.

Mário Centeno lembra que o Novo Banco em 2021 teve um resultado positivo ao longo de todo o ano, terá concluído (do ponto de vista técnico, para já) o plano de reestruturação, e até mudou de imagem de marca. Por isso mostra ter ficado surpreendido pela chamada de capital que, a ser satisfeita, colocaria o Novo Banco ainda mais perto de esgotar o plafond dos fundos públicos.

“O Novo Banco ao longo de 2021 tinha todos os instrumentos e teve todos os instrumentos para garantir que o mecanismo contingente de capital não é acionado neste momento e eu acho que isso é fácil de demonstrar”, afirma Mário Centeno, que sinaliza uma revisão em baixa das projeções económicas e avisa os mercados que, mesmo com a redução dos estímulos anunciada na semana passada, “o BCE se não vai embora“.

“Inflação é a maior das nossas preocupações mas não é a única”

O BCE surpreendeu boa parte dos analistas na semana passada, que à luz da guerra na Ucrânia estavam à espera de medidas mais comedidas na redução dos estímulos. Não estão a valorizar demasiado os riscos de inflação neste momento de grande incerteza económica por causa da guerra?

A decisão da semana passada tem de ser lida em dois momentos. Num, talvez mais estruturante, que a coloca no contexto das decisões que o BCE tem vindo a tomar já desde finais do ano passado. E que são um sinal muito claro de uma trajetória gradual para a normalização da política monetária. O que é que significa isso? Significa colocar a política monetária numa posição mais neutra, menos acomodatícia, como se diz no jargão da política monetária. Esta é a dimensão dominante e que eu considero mais importante na interpretação da decisão da semana passada. Mas, de facto, entre a reunião de fevereiro e a reunião de março deu-se um evento que não é de somenos importância que foi o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia – na verdade, da Rússia com a Ucrânia – que é um dado novo, muito importante e que deve merecer a nossa atenção. E foi considerado na decisão e, por isso, a decisão tem de ser lida com essa cautela adicional que, aliás, foi expressa de forma muito clara pela presidente Christine Lagarde. O BCE permanece disponível para atuar em qualquer dos sentidos em que a sua política pode ter efeito. Neste momento, tomámos uma decisão de acelerar muito contidamente a redução das compras líquidas, num contexto de pressões inflacionistas que nos preocupam mas, na verdade, não perdemos nenhum dos nossos instrumentos e vamos continuar a usá-los de forma muito aberta e sempre atentos à informação que temos.

Mas qual foi a posição que o governador português assumiu, no Conselho do BCE? Sabemos que o governador grego defendeu que se devia prolongar as compras de dívida pelo menos até ao final do ano, e não subir as taxas de juro, devido à guerra na Ucrânia. Qual foi a posição que o Dr. Mário Centeno assumiu?

A posição do Conselho queria que fosse interpretada como ela foi anunciada, como uma posição unânime…

Mas qual foi a sua sensibilidade?

Quanto à minha sensibilidade, por um lado gostava de reafirmar que a possibilidade de as compras líquidas continuarem, tal como foi decidido até ao final do ano – ou, pelo menos, mais perto do final do ano –, está em aberto e a decisão final vai sempre depender daquilo que os dados nos forem dizendo ao longo do ano. Eu costumo sempre sublinhar que os dados aqui são as empresas e as famílias que os formam. Nós, ao dizermos que estamos preocupados com os dados, estamos a dizer que estamos objetivamente preocupados com o que acontece às empresas e famílias da área do euro. E dentro dos impactos que as famílias e as empresas têm, a inflação é a maior das nossas preocupações mas não é a única. Temos também preocupação com a estabilidade financeira, com os mecanismos de transmissão da política monetária – o que significa que situações de fragmentação financeira são altamente indesejáveis – e o BCE tem instrumentos para isso. A minha posição foi de tornarmos explícito, por um lado, que compreendemos os desafios que o conflito na Ucrânia nos coloca e que percebemos a necessidade de haver uma trajetória de normalização da política monetária. E essas duas dimensões cruzam-se neste momento e vão acompanhar-nos nas próximas semanas, ao longo das próximas reuniões, em abril, maio e junho, que vai ser outro momento importante. E, aí, vamos ter de avaliar.

Só para concretizar: está a dizer que se não fosse o fator guerra o corte dos estímulos podia até ter sido antecipado?

Se os dados que nós tivéssemos nesse cenário alternativo nos mostrassem que havia razões para fazer isso, isso poderia acontecer. O que é importante garantir é que a política monetária continua a ter um papel importante naquilo que são as suas missões essenciais – e a inflação é uma questão essencial – mas, para o fazer, precisa de espaço. E, daí, dizer-se muito que a política monetária tem de ter opções e tem de criar essas opções para si própria – e uma das restrições que se colocam hoje na condução da política monetária é o muito baixo nível das taxas de juro. Temos de criar condições para nos movermos dessa aparente armadilha, que teve um papel muito importante no passado mas que, desejavelmente, deveria dar-nos opções no futuro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou que com estas medidas o BCE podia estar a correr o risco de “acirrar os mercados” e que se podia estar a “brincar com o fogo”. Existe esse risco?

Nós temos de compreender o que foi, de certa forma, o passado de algumas decisões do BCE que tiveram algumas consequências… pelo menos, não desejadas. Não sei se inesperadas mas, pelo menos, não desejadas. E isso aconteceu em momentos muito fulcrais para a história recente…

Refere-se ao início de 2011?

2011 foi o último desses episódios, 2008 também teve algumas características semelhantes…

Então o Presidente Marcelo está como o gato escaldado, que de água fria tem medo?

Sem comentar as declarações do senhor Presidente, eu acho que está a fazer uma leitura desses episódios históricos e aquilo que eu queria garantir é que no BCE essa perceção, esse conhecimento, essa análise é feita e vamos, com certeza, tomar decisões que sejam compatíveis com a manutenção da estabilidade financeira, a preocupação com a fragmentação financeira na área do euro, num contexto de ancoragem de expectativas de inflação. E hoje estamos mais satisfeitos com esses resultados do que estávamos há um ano: há um ano muitas das análises que eram feitas do sucesso e do compromisso da política monetária com atingir o objetivo de inflação eram, muitas vezes, catalogados como falhanços. Porque, de facto, as expectativas a médio prazo na inflação eram muito baixas e não é desejável para a economia europeia se mantenha, como disse há pouco, nessa armadilha de taxas de juro muito baixas.

Fim das compras do BCE? O BCE “não vai embora”

A presidente do IGCP disse, em entrevista ao Observador, há poucas semanas, que “assusta um bocadinho” a perspetiva de o Banco de Portugal e o BCE deixarem de fazer compras de dívida pública. Partilha desse receio?

Nós temos de entender que, para Portugal – e isso já aconteceu em 2016 –, os limites efetivos da política monetária são mais estritos do que para muitos outros países europeus, o que tem a ver quer com as regras do PSPP (o programa que foi instituído por Mario Draghi no passado) quer deste programa de compras de emergência pandémica que teve uma importância essencial no sucesso com que conseguimos combater as questões financeiras e de liquidez na área do euro. Agora…

Agora… no momento em que acaba….

Quando acaba, acaba para todos e eu posso garantir que quando acabar irá acabar num cenário em que as dificuldades próprias da área do euro – que, felizmente, na dimensão económica, são muito diferentes de outras jurisdições como os EUA ou o Reino Unido, a economia que está por detrás das decisões do BCE é muito diferente desses – e nós temos as nossas próprias características mas a preocupação sobre a fragmentação existe. Agora, qual é o instrumento que temos para combater a fragmentação? É o PEPP, o instrumento de emergência – podemos manter confiança de que ele vai continuar a desempenhar o seu papel ainda que as compras líquidas do PEPP terminem este mês.

São os reinvestimentos?

Exatamente, os reinvestimentos. E os reinvestimentos vão ser feitos com a flexibilidade suficiente para permitir que compras que originalmente tinham sido feitas numas jurisdições possam ser dirigidas a outras jurisdições se o mercado der sinais de que há essa necessidade.

Sem seguir, necessariamente, a “chave de capital” do BCE…

Exatamente. Eu quero chamar a atenção para esta dimensão de flexibilidade que foi transposta para os reinvestimentos para dizer que, tal como quase todos os seguros em economia às vezes é mais importante que existam do que propriamente a utilização que fazemos. Por exemplo, esta flexibilidade, que já estava originalmente no PEPP, foi usada muito ativamente durante um período de tempo muito, muito curto, e depois foi corrigido o desvio face à chave de capital ao longo dos meses seguintes – e hoje esse desvio é muito pequeno. A flexibilidade existe, ela é utilizada quando tem de ser, mas para os mercados a mensagem que o BCE deve transmitir é que estamos atentos e atuaremos sempre que tal for necessário. E os montantes de reinvestimento, eles não são públicos – não posso partilhar convosco – mas eles são muito significativos.