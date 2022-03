Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Banco de Portugal cortou as projeções de crescimento da economia nacional tanto para 2022 como para 2023, como o governador Mário Centeno já tinha antecipado na entrevista ao Observador publicada na sexta-feira. A previsão de crescimento para 2022 foi revista em baixa em quase um ponto percentual, para 4,9%, contra os 5,8% estimados em dezembro. Já a previsão para a subida dos preços mais que duplicou, de 1,8% para uma inflação de 4%.

A economia portuguesa “mantém um perfil de crescimento em 2022-24, num contexto de incerteza acrescida associada ao conflito na Ucrânia“, escreve o Banco de Portugal no comunicado sobre o Boletim Económico de Março, apresentado em conferência de imprensa com Mário Centeno.

“O Produto Interno Bruto (PIB) cresce 4,9% em 2022, 2,9% em 2023 e 2,0% em 2024, beneficiando de maiores recebimentos de fundos da União Europeia e da manutenção de condições financeiras favoráveis”, afirma o Banco de Portugal, que em dezembro tinha apontado para uma expansão do PIB de 5,8% em 2022 e de 3,1% em 2023.

A alteração mais drásticas das previsões está, porém, na inflação. A projeção de subida dos preços aumenta em 2022 de 1,8% para 4% “em reflexo da subida do preço das matérias-primas e dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento globais”, diz o Banco de Portugal, confiante que este efeito irá corrigir-se em 2023, com a taxa de inflação a baixar para 1,6% em 2023 (e o mesmo em 2024).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A invasão da Ucrânia pela Rússia contribui para limitar o dinamismo económico e para intensificar as pressões inflacionistas”, afirma o Banco de Portugal.

A subida dos preços dos bens energéticos é estimada em 14,2% (para 2022), mais do que o dobro dos 6,3% que foram estimados em dezembro, antes do conflito na Ucrânia que começou há um mês e tem feito acelerar a subida das matérias-primas energéticas. Porém, mesmo excluindo o impacto direto da subida dos preços dos bens energéticos, Portugal deverá ter um aumento de 3,1% no índice de preços no consumidor.

Relativamente às previsões para o PIB, a componente que coloca mais pressão negativa sobre o crescimento é o consumo privado, que irá subir 3,6% em 2022 (menos do que os 4,8% anteriormente previstos). Já o consumo público terá um contributo ligeiramente melhor, com um crescimento de 1,5%. O impulso positivo maior será dado pela formação bruta de capital fixo, em termos simples o investimento, que vai saltar 9,2%, segundo o Banco de Portugal (previam-se 7,2% em dezembro). Também as exportações terão um desempenho melhor do que se previa: sobem 14,2% em 2022, o que inclui uma previsão de recuperação no turismo.

Estas são projeções que “assumem que não se verifica uma escalada do conflito e que o impacto destes fatores e dos constrangimentos de oferta global se dissipam no médio prazo”, salienta o supervisor financeiro português.

BCE também menos otimista mas ainda confiante em retoma “robusta”

A revisão das estimativas por parte do Banco de Portugal vem na sequência das novas projeções divulgadas pelo BCE no último dia 10 de março. Nesse momento, os economistas do BCE passaram a prever um crescimento de 3,7% do produto interno bruto (PIB) da zona euro em 2022, significativamente abaixo dos 4,2% previstos em dezembro. Mas os indicadores existentes continuam a apontar para uma retoma “robusta” da economia, afirmou a presidente Christine Lagarde, que lembrou que a pandemia tem tido um impacto (negativo) cada vez menor.

Para 2023, a previsão do BCE também foi reduzida: 2,8% (versus 2,9% previstos em dezembro). Relativamente a 2024, mantêm-se os mesmos 1,6%. Mas os “riscos” na economia da zona euro “pendem para o lado negativo”, ou seja, têm maior probabilidade de surpreender pela negativa do que pela positiva, reconheceu o BCE.

Sobre a inflação, como já se esperava, as previsões foram revistas em alta – e não foi pouco. Em 2022, a inflação será em média de 5,1%, antecipa o BCE, duas vezes e meia o objetivo de médio prazo do banco central. A previsão anterior era de 3,2%.