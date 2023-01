Foi uma previsão que se revelou certeira. Em 2019, numa entrevista a um canal de televisão, o então conselheiro do governo ucraniano, Aleksey Arestovich, previa um cenário de “guerra total” com a Rússia entre 2022 e 2024. E o homem, de então 44 anos, detalhava como é que se desencadearia uma invasão à Ucrânia: “Uma ofensiva militar aérea, um ataque do exército russo, um cerco a Kiev, uma tentativa de encurralar as forças ucranianas em Donetsk, um ataque para assegurar água potável à Crimeia, ataques desde a Bielorrússia, a proclamação de repúblicas separatistas, ataques às infraestruturas.”

Este vídeo saiu do arquivo a que estava destinado e tornou-se viral na Ucrânia logo após a invasão. O episódio parecia confirmar as qualidades de Aleksey Arestovich, quer no cargo de conselheiro presidencial quer no seu papel de analista militar, que desempenhava desde 2014, após a anexação da Crimeia. Com uma ofensiva em solo ucraniano, tudo levava a crer que Arestovich estava no lugar certo à hora certa.

Antes de chegar aos corredores da presidência ucraniana — e ao círculo mais próximo de Zelensky, até apresentar a demissão, esta terça-feira, por declarações sobre o ultra-sensível tema da destruição de um prédio residencial em Dnipro, que provocou dezenas de mortos —, Aleksey Arestovich já tinha desempenhado várias funções na vida. Foi ator, psicólogo, deu palestras motivacionais, estudou teologia, astrologia e biologia. De todas estas carreiras, aquela em que ganhou mais protagonismo foi quando começou a comentar assuntos militares e políticos. Criou um blogue, depois um canal de YouTube, depois uma conta de Facebook, depois aumentou a pegada digital no Instagram. O resultado? Tornou-se um influencer com mais de um milhão de seguidores em todas aquelas redes sociais.

