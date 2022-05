Quem é Alexander Dugin, o homem que previu o rastilho da guerra na Ucrânia e que gosta de ser considerado o "Rasputine de Putin"?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Longa barba, olhos azuis penetrantes, ar compenetrado. Muitos lhe chamam “O Rasputine de Putin”; e a alcunha deve parte do seu sucesso ao aspeto de Alexander Dugin, que não passa despercebido. Outros elementos contribuem para o epíteto de “conselheiro das sombras”: Dugin é um intelectual cuja ideologia mistura elementos do fascismo, do oculto e do pós-modernismo e já há anos que considera que a Rússia deveria invadir a Ucrânia. Agora, com uma guerra em marcha no país, as suas declarações do passado parecem assumir um caráter profético e lançam a questão: poderá Vladimir Putin estar a dar ouvidos a este homem?

Alexander Dugin é um homem complexo, Charles Clover que o diga. O antigo correspondente do Financial Times em Moscovo conheceu Dugin enquanto preparava o livro Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism (sem edição em português), sobre o nacionalismo russo. A primeira impressão deixou-o baralhado, como descreve na obra: “Dugin podia parecer um filósofo louco, um eremita Dostoievskiano. Mas, na verdade, era um tipo divertido, na moda e fácil de se gostar, bem como um dos intelectuais mais interessantes e com mais leituras que já conheci.”

Seis anos depois, já com maior distância (e fora de Moscovo), Clover mantém a mesma avaliação: “Ele é a pessoa mais interessante para se ter como convidado num jantar”, partilha o jornalista com o Observador. “Tenho de admitir, fui meio encantado pelo feitiço dele. Não que acredite no que ele diz ou que concorde com ele, mas… Já nos anos 90 ele dizia: ‘É por aqui que a Rússia vai’. E foi mesmo.” Uma personagem polémica, mas fascinante, que foi até retratada na obra de ficção Limonov (ed. Sextante), de Emmanuel Carrère, como alguém que “fala 15 línguas, já leu tudo, bebe álcool de um só trago, tem uma risada franca e é uma montanha de conhecimento e charme”.