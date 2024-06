Inglaterra (Grupo C). Três anos depois do trauma, ou o Europeu comes home ou Southgate vai para casa

A ligação a Portugal

Desta vez, a ligação de Inglaterra a Portugal prende-se com a falta de ligação. Eric Dier não faz parte dos convocados de Gareth Southgate, depois de ter estado no Euro-2020 e no Mundial 2022, e foi ultrapassado essencialmente por elementos de clubes da Premier League. O central formado no Sporting foi emprestado pelo Tottenham ao Bayern em janeiro, tendo entretanto saído a título definitivo, e a parca utilização nos alemães deixou-o de fora do Campeonato da Europa.