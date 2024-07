Inspiração em Trump, hesitações sobre Ucrânia e imigração na agenda. Como será a presidência de Orbán, o "provocador-chefe", na UE?

Os meses passaram e Orbán voou mesmo até à Ucrânia, onde tirou a esperada fotografia com Zelensky, já no papel de líder do país que preside à UE. Foi a primeira vez em 12 anos que visitou Kiev e a visita acabou com o líder húngaro a pedir ao ucraniano para considerar um cessar-fogo, “invertendo a ordem” para “acelerar as conversações de paz”. “Explorei esta possibilidade com o Presidente e estou grato pelas suas respostas honestas e pela sua negociação”, referiu Orbán, citado pelo Kyiv Independent.

Na publicação com que rematou a visita, Zelenky falou de “questões fundamentais das relações de vizinhança” que foram discutidas no encontro e que poderão fazer parte de um novo “documento bilateral” entre os dois países — comércio, cooperação transfronteiriça, infra-estruturas e questões energéticas, além da “esfera humanitária” — ainda que nada de específico sobre um cessar-fogo.

Feita a primeira visita, Orbán prometeu entregar “imediatamente” as suas conclusões ao Conselho Europeu. Resta saber se a conversa com Zelensky terá alguma consequência prática e se as posições da Hungria no quadro europeu serão objeto de alguma mudança. “Cerca de 40% de todas as decisões da UE sobre a Ucrânia são bloqueadas pela Hungria”, queixava-se um “exasperado” Gabrielius Landsbergis, ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, em maio, segundo o relato que a France24 fazia depois de Orbán ter bloqueado um pacote de 6,6 mil milhões de euros que incluía ajuda militar. “Tenho de me acalmar quando falo deste assunto, porque o que está a acontecer é ridículo”, irritava-se um diplomata europeu “sénior” em conversa com o Politico.

Ao mesmo jornal, vários diplomatas europeus confessavam que uma “operação de influência russa via Hungria” será uma “preocupação chave” durante a presidência de Orbán.

O “jantar” europeu que Orbán vai organizar (com férias pelo meio)

O bloqueio às posições da UE sobre a Ucrânia é uma das causas da irritação ou “exasperação” de outros responsáveis europeus com a Hungria, mas não é a única. Outro dos problemas tem a ver com o reembolso parcial das armas enviadas por outros países europeus à Ucrânia, que também tem sido bloqueado pelo país de Orbán. E depois existem, há anos, as questões detetadas no respeito da Hungria pelo Estado de Direito — que já levou a UE a suspender os fundos entregues ao país no contexto dos fundos de coesão (no caso, um pacote de dez mil milhões de euros), até decidir entregar-lhos apenas no início deste ano.

Nessa altura, o Comissário Europeu para a Justiça, Didier Reynders veio assegurar que a UE tinha “recebido garantias suficientes de que o poder judiciário será fortalecido na Hungria”, como citou a Euronews. Mas isto não se traduzia, garantia, num cheque em branco: “A decisão tomada hoje não é o fim do processo. Vamos continuar a monitorizar cuidadosamente a situação e reagir no caso de haver retrocessos”, avisou.