Isabel Moreira: "Dúvidas do Presidente sobre a eutanásia são resolvidas com o projeto do PS"

O PS apresentou esta semana uma nova proposta de lei para despenalizar a eutanásia. Uma das autoras da lei, a deputada Isabel Moreira, recusa que o novo texto não responda às dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa e explica essa aproximação com a mudança para “doença grave e incurável”. A deputada espera que a lei possa ser aprovada e promulgada o mais rapidamente possível e lamenta ainda a posição do PCP quanto ao conflito na Ucrânia, acreditando que “se está a criar uma ferida emocional entre os portugueses e o partido”.

[Ouça aqui a entrevista a Isabel Moreira, no Sofá do Parlamento, e o conforto dos lugares de Augusto Santos Silva e Diogo Pacheco Amorim]

Disse na apresentação do projeto da eutanásia que esta formulação “responde positivamente ao veto de Marcelo”. É uma maneira de dizer que agora o Presidente da República não terá motivos para vetar esta lei?

É uma maneira de dizer que, no nosso entender, as dúvidas suscitadas pelo Presidente da República são resolvidas com esta formulação que procurou precisamente responder a essas dúvidas.

Na proposta há uma alteração que passa por retirar “doença fatal” do conceito de “doença grave ou incurável.” Essa não é precisamente a questão que tem separado o presidente do Parlamento?

Gostava de explicar, porque tem sido aproveitado pelos detratores desta legislação, que vai para a terceira legislatura, que na letra e no espírito da lei nunca esteve a hipótese de só estar apto a pedir a morte medicamente assistida alguém que estivesse na iminência da morte, daí o problema da expressão fatal. De tal maneira que, na versão enviada para o Presidente da República e que depois seguiu para o Tribunal Constitucional, também existiam variações linguísticas, devido a alguma deficiente revisão formal do texto final. Na altura, isso não foi um problema para o Presidente da República e lendo o acórdão do Tribunal Constitucional fica claríssimo que o tribunal sabe que está a discutir um diploma que não diz respeito apenas a situações de doença fatal. No diploma que reformula os conceitos a pedido do Constitucional, há um artigo, o 2º, que tem as definições. Como todos os juristas sabem, quando num diploma há um artigo que diz “para efeitos deste diploma consideram-se” e depois elenca um conjunto de conceitos é esse artigo que vale para efeitos de interpretação ao longo de todo o diploma. No texto que foi para o Presidente da última vez, como não existiu correção da redação final, que foi até impugnada pelo CDS, o diploma foi com deficiências na redação final. Tinha as definições corretas, mas ao longo dos artigos existiam alterações e isso foi, do nosso ponto de vista, aproveitado pelo Presidente para vetar com aquela fundamentação, que na altura mereceu a crítica do PS, que não vamos agora repetir, porque não nos pareceu propriamente um veto político.

O que se fez agora foi voltar às definições e não foi deixar cair [a expressão doença fatal], foi deixar claro que a nossa definição bate certo em todas as vezes em que surgem ao longo do diploma e para irmos ao encontro da dúvida do Presidente da República pouca gente tem referido isto: no artigo 2º em vez de se dizer doença grave ou incurável passa-se a dizer doença grave e incurável, portanto não é verdade que não se tenha feito uma aproximação à dúvida do Presidente da República.

E portanto não alarga a abrangência da eutanásia?

Não, de forma alguma. Nunca se alargou, pelo contrário. Estas definições de morte medicamente assistida, de suicídio medicamente assistido, do que é a eutanásia, do que é doença grave, agora, e incurável, entre outros, seguiu passo a passo as indicações do acórdão do Tribunal Constitucional. Quando se revê um diploma seguindo esse acórdão, aquilo que se faz é seguir as pistas. Houve sim uma deficiente revisão formal do diploma enviado, até porque quando é aprovado, com larguíssima maioria, desce à comissão e há uma redação final global, que foi impugnada pelo CDS e foi de facto com essa variabilidade linguística que deu azo à possibilidade de veto

É uma espécie de clarificação do espírito do legislador, este texto?

Na primeira versão de todas, enviada ao Presidente, já havia alguma variabilidade nos conceitos e o Presidente da República não levantou nenhum obstáculo. Só desta vez é que prestou atenção a essa variabilidade e não estou a contestar isso, mas agora o que fizemos foi assegurar que não há variabilidade, apesar de ser para nós seguríssimo que para efeitos de interpretação vale sempre o artigo das definições.

O PS já recusou uma nova ronda de audições e clarificou que não alarga a abrangência. Acredita que — apesar da maioria absoluta — outros partidos podem colocar entraves ao processo legislativo?

Se não tivesse havido dissolução da Assembleia da República seria uma confirmação do veto e, aliás, se for ler o professor Gomes Canotilho nesta matéria ele entende que mesmo após a dissolução não era necessário apresentar um novo projeto lei — que bastaria confirmarmos. Nós não quisemos seguir essa via, para que não haja qualquer acusação de falta de democraticidade, mas isto é apenas uma correção linguística e é de resto exatamente o mesmo diploma. É tudo igual. Portanto, seria um pouco esdrúxulo ouvir todas as entidades que ouvimos na legislatura passada. Há audições que são obrigatórias, basta descer à 1ª comissão, portanto poderá existir um conjunto de audições, mas não se justifica ter o mesmo grau e intensidade que se teve no passado, quando fizemos este diploma com todos os artigos em que um a um foram objetivo de audições, escrutínio e pensamento. E tudo isso será aproveitado, naturalmente.