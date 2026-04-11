"Isto é menos gente do que há quatro anos". A terra natal de Orbán ainda sai à rua em peso para o ver, mas o Tisza instaurou divisões

Aos 16 anos, Peter Oláh já não tem idade para estes entusiasmos infantis, mas também ainda não tem idade para votar, lamenta. Bem no centro da multidão, entre os gritos e os cânticos, explica que veio com o pai e com o grupo religioso a que pertencem e que “quer encorajar as pessoas da [sua] idade a prestar atenção à política”. Fala num inglês fluente, sob o olhar atento e orgulhoso do pai, László, que explica que nunca viu uma eleição como esta e diz estar a presenciar História.

“É um evento de família”, resume Bulcsú, algumas filas atrás de Peter. O estudante de 18 anos, que prefere não dar o apelido, destaca-se no meio da multidão devido ao boné azul com as palavras “Make Europe Great Again” e “Wake up” (“tornar a Europa grande outra vez” e “acordem”, em tradução livre), que expressam o que diz ser as suas maiores preocupações: a situação política internacional e a necessidade de combater a “ideologia woke“. Também ele veio com a família, explica, apontando na direção onde estão os familiares. A mãe levanta um braço e acena com entusiasmo ao filho. “Eles são todos parte da comunidade dos patriotas, por isso estamos sempre aqui”, diz, com um sorriso estampado no rosto.

Em todas as direções, o ambiente é de festa. O sistema de som passa músicas populares da Hungria, de vários estilos musicais, e as pessoas cantam em coro e chamam os amigos que veem passar para poderem trocar impressões sobre o evento. Mas a verdadeira explosão de energia dá-se quando Orbán sobe ao palco. As almofadas ficam esquecidas no banco, quando o casal se levanta para tentar ter um vislumbre do primeiro-ministro, as crianças mais novas são colocadas às cavalitas para conseguirem ver o palco, as mais crescidas ficam em pé em cima dos bancos de jardim.

“É muito difícil ser primeiro-ministro”. As promessas do carismático Viktor Orbán a idosos e famílias

“Se vocês não estiverem cansados no final disto, não fizemos bem o nosso trabalho”, declara Viktor Orbán, em cima do palco, quando o entusiasmo acumulado da última hora de antecipação finalmente se acalma. Os problemas e as promessas para cidade já tinham sido abordados pelo presidente da Câmara e pelo representante do Fidesz neste círculo eleitoral. A Orbán cabe apenas executar o guião que tem mantido em todos os eventos de campanha e que os seus apoiantes já sabem de cor.